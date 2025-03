Grande Fratello, Tommaso Zorzi sulla storia d'amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: "Mi sono sbagliato..."

News VIP

Ospite a La Vita In Diretta, l'ex concorrente del GFVip Tommaso Zorzi ha detto la sua sulla storia d'amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

Tommaso Zorzi è stato tra i protagonisti di una delle edizioni più amate del Grande Fratello. Ospite a La Vita in Diretta su Rai 1 nella puntata di mercoledì 12 marzo, l'influencer ha detto la sua sulla storia d'amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, anche loro concorrenti del GFVip del 2020, e sulla nascita del loro primogenito, il piccolo Kian.

GF, Tommaso Zorzi commenta la storia d'amore dei Prelemi: "Mi sono sbagliato su di loro"

Ieri, mercoledì 12 marzo, a La Vita in Diretta, Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli sono stati ospiti di Alberto Matano e l'influencer ha commentato lo sviluppo della storia d'amore tra l'ex vippone, che ha partecipato con lui al GFVip, e Giulia Salemi. Sui Prelemi, nome dato dai fan alla coppia, Zorzi ha ammesso di non aver mai puntatoo: "Non mi aspettavo certo che la loro storia proseguisse" ha detto scherzando l'influencer.

Come anche per altri vipponi, vedi Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, anche per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli galetto è stata la Casa del GF: la loro storia è nata così sotto i riflettori e, nonostante le critiche, è andata avanti a gonfie vele, portando anche alla nascita del piccolo Kian Salemi Pretelli, venuto al mondo il 10 gennaio 2025. Inizialmente, ha ammesso Tommaso Zorzi, non credeva che i due vipponi si sarebbero continuati ad amare anche dopo l'esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

"Dico la verità, non mi aspettavo nulla, pensavo che sarebbero durati una settimana. L'ho anche dichiarato, invece, devo fare mea culpa" ha dichiarato l'influencer, aggiungendo scherzando che l'edizione del GFVip del 2020 è stata molto "prolifica" perché "tutti hanno fatto figli. Tranne io e Francesco Oppini, che non siamo riusciti".

GF, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli dopo la nascita di Kian: "Il periodo pià bello della nostra vita"

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono diventati genitori del piccolo Kian a gennaio e hanno annunciato la lieta notizia anche durante una diretta del GF. I due influencer sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo e hanno rivelato come stanno vivendo questo momento da neo genitori.

Per Pierpaolo Pretelli si tratta del suo secondo figlio, essendo già padre del piccolo Leonardo (7), nato dalla storia con Ariadna Romero, ma ha dichiarato che in questo caso sta vivendo la paternità in maniera del tutto nuova, anche perché Leonardo vive a Miami con la madre: "Andiamo due volte l'anno a Miami. Mi manca vivere la vita di tutti i giorni con lui, presto però potrà conoscere il fratellino" ha raccontato Pretelli.

Nonostante il piccolo sia nato il 10 gennaio, i Prelemi hanno annunciato la sua nascita al mondo solo il 17, perché per l'influencer si è trattato di un parto complesso e desideravano godersi la nascita di Kian in totale privacy: "E' stato un parto complesso, ho dovut fare un cesareo, Kian era tropp grande. E' nato una settimana prima del previsto".

