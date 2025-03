Grande Fratello, Tommaso Franchi torna sui social: il gesto che non è passato inosservato ai fan

News VIP

Tommaso Franchi è tornato sui social dopo l'uscita dal GF e ai fan non è sfuggito un gesto compiuto dall'ex gieffino ora che è fuori dal programma tv.

Tommaso Franchi è stato eliminato dal Grande Fratello nell'ultima puntata, andata in onda lunedì 17 marzo. L'idraulico senese ha dovuto salutare gli altri gieffini, tra cui la fidanzata Maria Vittoria Minghetti, per tornare alla sua vita quotidiana. Poche ore fa è tornato anche sui social e ai fan non è sfuggito un gesto compiuto dall'ex gieffino.

GF, Tommaso Franchi torna sui social: il gesto che non è passato inosservato ai fan

Tommaso Franchi è tornato alla sua vita di tutti i giorni, come ha anche rivelato il padre Giacomo Franchi, dopo l'uscita dalla Casa del GF. Dopo aver riabbracciato la nonna e gli affetti più cari, l'idraulico senese ha deciso di tornare sui social e non è passato inosservato ai fan un suo gesto. Innanzitutto, Tommaso ha cancellato tutti i post che la pagina ufficiale del GF aveva condiviso sul suo profilo Instagram.

Le pagine social del reality show condotto da Alfonso Signorini condividono spesso i momenti più importanti o divertenti avvenuti nella Casa e taggando i profili ufficiali dei concorrenti, i post possono apparire anche nel loro feed. Tommaso però ha voluto eliminare tutti i post ricondivisi dagli account ufficiali del reality show, prendendo così le distanze dalla produzione e dagli autori con questo gesto.

I fan, inoltre, hanno notato che l'idraulico ha anche deciso di non seguire più sui social la maggior parte dei concorrenti con cui ha diviso la sua avventura nella Casa. Tra i concorrenti a cui ha tolto il segui su Instagram ci sono Amanda Lecciso, Giglio, Pamela Petrarolo, Shaila Gatta, Alfonso D'Apice, mentre sta continuando a seguire Maria Vittoria, Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Helena Prestes. Verso la modella, nell'ultima puntata, Tommaso ha avuto parole di affetto e stima e l'ha invitata ad andare a trovarlo a Siena quando il reality si concluderà, in segno della sua sincera amicizia.

GF, Maria Vittoria in lacrime per l'uscita di Tommaso: "Non se lo meritava"

Nella Casa del GF per Maria Vittoria sono stati giorni non molto facili dopo l'addio di Tommaso Franchi. Maria Vittoria si è lasciata andare al pianto in giardino, confrontandosi con Jessica Morlacchi. "Non se lo meritava per me" ha affermato la gieffina, mentre Jessica provava a consolarla e le ricordava che al di fuori della Casa sarebbero stati insieme. Nonostante gli ultimi giorni nel reality show non siano stati del tutto sereni tra i due, tanto che per un brevissimo momento Maria Vittoria ha deciso di chiudere la relazione con lui, perché stanca dei litigi e dell'eccessiva tensione che avvertiva tra loro.

Tuttavia, dopo poco, tra i due è tornato il sereno, tanto che anche ora che è fuori dalla Casa, Tommaso Franchi ha iniziato a seguire e ricondividere alcuni video fanmade con i momenti più dolci vissuti dai Tommavi all'interno della Casa. Anche il padre Giacomo ha dichiarato che il figlio è più innamorato che mai e non vede l'ora di riabbracciarla.

Quando Maria Vittoria si è mostrata triste e sconfortata dall'uscita di Tommaso Franchi, Shaila Gatta ha provato consolarla, ma le sue parole hanno provocato il fastidio della dottoressa. La ballerina, infatti, ha affermato che l'eliminazione di Tommaso dipendeva da una certa incoerenza nel suo percorso e che l'idraulico senese aveva preferito concentrarsi sulla coppia invece che sulla sua persona. Maria Vittoria non ha apprezzato le parole dell'ex velina: "Certo che Shaila, bella e cara, eh...Però a dire che Tommaso si è concentrato sulla relazione, ma che doveva fare? [...] Che ti devo dire?! Fuori le auguro una lunga carriera da filosofa...".

