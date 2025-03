Grande Fratello, il padre di Tommaso Franchi rompe il silenzio dopo l'uscita del figlio dal reality

News VIP

Tommaso Franchi è stato l'ultimo dei concorrenti del GF a dover abbandonare il gioco: a distanza di qualche giorno dalla sua eliminazione, il padre è intervenuto per raccontare come Tommaso stia vivendo i primi giorni fuori dalla Casa.

Tommaso Franchi è stato eliminato dal Grande Fratello: i risultati del televoto dell'ultima puntata, andata in onda lunedì 17 marzo, infatti, ha determinato che a dover lasciare la Casa del reality show di Canale5 dovesse essere proprio l'idraulico senese. Ospite in puntata per una sorpresa a Tommaso è stato suo padre, Giacomo Franchi, che a pochi giorni di distanza dall'uscita del figlio dal programma condotto da Alfonso Signorini ha rotto il silenzio su come il figlio sta vivendo questi giorni fuori dal reality show.

GF, Giacomo Franchi, padre di Tommaso, rompe il silenzio: "Ecco come sta mio figlio"

Tommaso Franchi ha lasciato la Casa del GF ed è ora tornato nella sua Siena. Nel corso dell'ultima puntata del reality show, l'idraulico ha avuto un duro confronto con Maria Vittoria Minghetti, con cui ha intrecciato una relazione e con cui non erano mancate le discussioni nei giorni precedenti. I due gieffini avevano messo un punto alla loro storia, a causa delle continue incomprensioni, ma dopo poco hanno deciso di riprovarci. Prima di conoscere i risultati del televoto, Tommaso ha anche ricevuto una sorpresa da suo padre, Giacomo Franchi. L'uomo ha abbracciato il figlio e lo ha rassicurato di essere fier del suo percorso e che tutti a casa lo stavano aspettando.

Ora che Tommaso è stato eliminato dal GF ed è tornato a casa, Giacomo Franchi ha rotto il silenzio su come il figlio stava vivendo questi giorni fuori dal programma tv. Al Corriere di Siena ha, infatti, raccontato che Tommaso è stato lontano da casa per sei mesi e che per lui è stato un viaggio molto importante, ma che ha prevalso il desiderio di riabbracciare gli affetti e tornare alla propria vita. Tra gli affetti che Tommaso ha riabbracciato c'è anche nonna Alba, l'amatissima nonna con cui Tommaso ha sempre vissuto negli ultimi anni e alla quale è molto legato.

Giacomo Franchi ha anche commentato il rapporto che lega il figlio a Maria Vittoria Minghetti: l'uomo ha avuto la possibilità di conoscere la dottoressa romana in occasione della visita a sorpresa al figlio. Sui Tommavi, Giacomo Franchi ha rivelato che il figlio è più innamorato che mai e che è una delle sue poche certezze: "È ancora in una bolla e deve somatizzare tutto. L'unica cosa che mi ha confermato è che è innamorato e le vuole bene". L'uomo spera inoltre di poter approfondire meglio la conoscenza con Maria Vittoria e ha poi concluso la sua intervista dichiarando di essere molto orgoglioso di Tommaso. Il percorso al GF, ha detto infatti Giacomo Franchi, ha reso suo figlio più maturo e ha permesso a lui di conoscere lati del suo carattere che non aveva mai visto prima: "Questa esperienza mi ha insegnato a stare più tranquillo, a fidarmi ancora di più, senza giudizi o pregiudizi".

GF, Maria Vittoria in lacrime per l'uscita di Tommaso: "Non se lo meritava"

Se Tommaso è tornato alla sua vita di tutti i giorni sereno e ha ripreso i contatti con i suoi cari, nella Casa del GF per Maria Vittoria sono stati giorni non molto facili. La dottoressa romana ha accusato la mancanza di Tommaso e si è lasciata andare al pianto in giardino, confrontandosi con Jessica Morlacchi. "Non se lo meritava per me" ha affermato la gieffina, mentre Jessica provava a consolarla e le ricordava che al di fuori della Casa sarebbero stati insieme.

Anche Shaila Gatta ha provato a esprimere un suo pensiero, ma le sue parole hanno infastidito molto Maria Vittoria. La ballerina, infatti, ha affermato che se Tommaso era stato eliminato, dipendeva dal fatto che il pubblico non l'aveva trovato coerente e sincero nel suo percorso e che l'idraulico senese aveva preferito concentrarsi sulla coppia invece che sul suo percorso come singolo individuo. Maria Vittoria non ha apprezzato le parole dell'ex velina: "Certo che Shaila, bella e cara, eh...Però a dire che Tommaso si è concentrato sulla relazione, ma che doveva fare? [...] Che ti devo dire?! Fuori le auguro una lunga carriera da filosofa...".

Scopri le ultime news su Grande Fratello