Grande Fratello, Tommaso Franchi svela: "Preferisco far parte del pubblico che essere un personaggio"

L'ex amato gieffino Tommaso Franchi rompe il silenzio e parla per la prima volta della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello, svelando alcuni retroscena inediti.

Tommaso Franchi è stato uno dei volti più amati e apprezzati dell’ultima edizione del Grande Fratello, che ha visto trionfare Jessica Morlacchi. Grazie alla sua genuinità e spontaneità, il giovane idraulico è riuscito a conquistare tutto il pubblico di Canale 5, che continua a seguirlo e sostenerlo anche lontano dalle telecamere.

Le confessioni di Tommaso Franchi sul Gf

Fervono i preparativi per il Grande Fratello, che quest'anno tornerà in onda con una versione Nip condotta da Simona Ventura in autunno e una Gold guidata da Alfonso Signorini nel 2026. Nell'attesa di scoprire chi entrerà nella famosa Casa di Cinecittà, un ex amato concorrente ha rilasciato un'intervista al portale Siena Tv in cui ha ricordato la sua lunga esperienza nel reality show di Canale 5.

Stiamo parlando di Tommaso Franchi che, terminata l'esperienza nella Casa del Gf, ha sorpreso tutti decidendo di tornare al suo lavoro e alla vita di sempre anche se non sono mancate le critiche. A tal proposito, il fidanzato di Mariavittoria Minghetti ha dichiarato: "Uscito da lì, devi mettere in conto che sei un personaggio pubblico, quindi soggetto a commenti di qualsiasi tipo. Ho capito che preferisco far parte del pubblico che essere un personaggio, quindi sinceramente mi defilo un po’ da tutto quello che questo contesto ti porta dietro. Ho deciso di seguire la mia strada".

I retroscena di Tommaso

A distanza di alcuni mesi dalla fine del Grande Fratello, Tommaso Franchi ha rilasciato la sua prima intervista in cui ha raccontato tutte le emozioni vissute nella Casa. La sua è stata un'esperienza ricca di emozioni e colpi di scena, ma soprattutto caratterizzata dalla storia d'amore con Mariavittoria Minghetti. Relazione che prosegue ancora oggi lontano dalle telecamere. "L’ho vissuta come un’esperienza di vita, un esperimento" ha esordito il giovane idraulico, che ha poi svelato il reale motivo che l'ha spinto a partecipare al programma:

Non è stata una mia idea, mi hanno candidato gli amici dopo che il programma mi aveva scritto. È stato un caso. Non è mai stata la mia intenzione e sono contento di aver mantenuto questa linea perché è facile perdersi. Bisogna ricordarsi che è un fuoco di paglia: esci da lì e non hai imparato niente di concreto. Ho fatto un’esperienza. Più il percorso continua, più diventi debole. Dopo sei mesi esci tanto stanco. Non è un programma meritocratico: arrivare in fondo non significa aver fatto meglio di chi è uscito prima. Forse la gente si è rivista in me come una persona normale, tranquilla.

Tommaso ha poi continuato svelando quali sono i pro e i contro di partecipare a un programma di successo come il Gf:

Ci sono cose belle, come tanti regali e apprezzamenti, ma anche aspetti che fanno storcere il naso. Alcuni fan ti seguono tanto, fino a diventare soffocanti. Sono pro e contro: di pro, sinceramente, non ce ne sono molti. Dipende da come sei fatto. Se avessi partecipato più avanti, sarebbe stato diverso? No. È stato il momento giusto. Più avanti non l’avrei accettato, perché avrei avuto già qualcosa che mi permetteva di dire no.

