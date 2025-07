Grande Fratello, svelato il cachet stellare di Alfonso Signorini: quanto prende a puntata

News VIP

Il cachet di Alfonso Signorini è davvero così alto? Si parla di tantissimi soldi per ogni puntata del Grande Fratello condotta su Canale 5, ecco la cifra.

Alfonso Signorini torna al Grande Fratello ma con alcune novità, come la cessione della prima parte totalmente Nip a Simona Ventura. E proprio parlando di questa decisione Gabriele Parpiglia si è lasciato sfuggire il cachet astronomico del presentatore, ecco quando guadagnerebbe per ogni puntata condotta, in prima serata, su Canale 5.

Grande Fratello, Signorini e il cachet stellare

Rivoluzione per il Grande Fratello nella prossima stagione televisiva. Alfonso Signorini rinuncia all’edizione lunghissima che ha caratterizzato gli ultimi anni post Covid, cedendo la prima parte della stagione televisiva a Simona Ventura, entrata ufficialmente a far parte della scuderia Mediaset dopo aver preso parte a L’Isola dei Famosi come opinionista. L’edizione di Super Simo sarà completamente composta da concorrenti sconosciuti, mentre toccherà a Signorini avere a che fare con i Vipponi pronti a dirsene di ogni nella casa più spiata d’Italia, con un’edizione che partirà dopo le vacanze di Natale.

Commentando proprio questa notizia, trapelata negli ultimi giorni sul web, Gabriele Parpiglia si è lasciato sfuggire con ironia che questa non sarebbe stata affatto una decisione di Signorini, dato che per rinunciare a diversi mesi di diretta su Canale 5, il presentatore rinuncerebbe anche ad un cachet davvero stellare. Ricordiamo che tra Parpiglia e Signorini ci sono stati dei precedenti molto forti, tanto che per festeggiare l’importante anniversario di Chi, Alfonso non l’ha neppure nominato nonostante tutti sappiano che per anni hanno lavorato spalla a spalla. Questo, dunque, per dire che ci atteniamo alle sue parole ma non abbiamo fatti comprovati sulla cifra da capogiro che Signorini percepirebbe per ogni diretta del Gf.

Grande Fratello, quanto guadagna Signorini?

Che Mediaset sia molto generosa con i suoi presentatori e con le sue presentatrici non è un mistero, ma con Alfonso Signorini si esagera. Questo almeno se la cifra indicata da Gabriele Parpiglia sul web, attinente a quella percepita dal conduttore per ogni puntata del Grande Fratello andata in onda su Canale 5, sia vera. Secondo il giornalista, infatti, Signorini percepisce la bellezza di 22mila euro a diretta. Dunque, secondo Biccy, facendo un rapido calcolo in questo anno il presentatore avrebbe guadagnato 924mila euro.

“Se il cachet di 22 mila euro a puntata non è mai mutato in cinque anni, Alfonso Signorini avrebbe incassato un totale di 5 milioni e 434 mila euro, di cui 924 mila euro solo per l’ultima”.

Cosa ne pensate di questa cifra astronomica? Certamente se così fosse sarebbe plausibile dare ragione a Parpiglia, ovvero presumere che la doppia edizione del Gf sia stata voluta da Mediaset e non di certo dal conduttore, perché è impossibile pensare che rinuncerebbe a cuor leggero a tutti quei soldi.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .