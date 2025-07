Grande Fratello, rivoluzione in vista: Alfonso Signorini avrebbe chiesto un'edizione più corta

News VIP

Secondo quanto riportato da Dagospia, sarebbe stato Alfonso Signorini a spingere Mediaset per abbreviare la durata del Grande Fratello, la cui prossima edizione "gold" dovrebbe partire a gennaio dell'anno prossimo.

Il Grande Fratello si prepara a una vera e propria rivoluzione. Secondo quanto riportato da Dagospia, sarebbe stato Alfonso Signorini a chiedere a gran voce un cambio di rotta, stanco dei ritmi serrati e della durata “monstre” delle ultime edizioni. Il conduttore, volto simbolo del programma negli ultimi anni, non avrebbe voluto affrontare ancora una volta una stagione così lunga e impegnativa.

Grande Fratello: "Nei corridoi di Mediaset si dice sia dipeso da lui “spaccare” il reality in due tranche", l'indiscrezione di Dagospia

La richiesta sembra essere stata accolta da Mediaset, che ha deciso di dividere il reality in due tranche, affidandole a conduttori diversi.

"Il prossimo Grande Fratello (e, in generale, i prossimi reality Mediaset) - si leggge su Dagospia non avrà una durata ‘monstre’ come avvenuto negli ultimi anni. Inoltre potrebbe essere ridotta anche la durata dell’appuntamento serale per non arrivare alle 2 di notte. Alfonso Signorini non poteva sopportare di nuovo la durata monstre del Grande Fratello: voleva lavorare meno. Nei corridoi di Mediaset si dice sia dipeso da lui “spaccare” il reality in due tranche: Signorini è stato quindi accontentato con la metà della durata, per lui, dello scorso anno. La prima parte del GF sarà nelle mani di Simona Ventura, che ieri ha festeggiato il primo anniversario di matrimonio e ha fatto una dedica “strappacore” al marito Giovanni Terzi. La tigre di Chivasso, prossima conduttrice del Grande Fratello, ha un animo romantico. Persino l’ ex moglie di Terzi spende parole bellissime sulla Ventura anche per come segue i figli del precedente matrimonio di lui”.

La nuova stagione, infatti, vedrà il debutto alla conduzione del GF di Simona Ventura, che prenderà in mano le redini dell’edizione “nip”, in onda negli ultimi mesi del 2025.

Non a caso, Fanpage anticipa che questa edizione sarà “davvero dei non famosi”: banditi influencer, tiktoker e volti già noti del web, in un ritorno alle origini che richiama lo spirito del primo Grande Fratello firmato Daria Bignardi. L’obiettivo? Selezionare concorrenti sconosciuti ma autentici, capaci di appassionare il pubblico con la loro voglia di mettersi in gioco, senza filtri o costruzioni da social. A partire da gennaio 2026, invece, tornerà Signorini, ma con un format completamente diverso. Sarà lui a guidare la versione “Gold” o “Vip” del reality, nata per celebrare i 25 anni dalla nascita del programma. Un’edizione speciale che vedrà il ritorno di alcuni dei protagonisti più iconici che hanno segnato la storia del GF, tra volti amati, personaggi controversi e concorrenti che si sono distinti per carisma e originalità.

Le novità non si fermano qui. Anche la durata delle puntate in prima serata potrebbe subire un taglio, con l’obiettivo di evitare le maratone fino alle due di notte e rendere il format più snello e sostenibile, sia per chi lo produce che per chi lo guarda da casa. Insomma, il Grande Fratello cambia pelle ma non perde ambizione: tra nostalgici delle prime edizioni e appassionati delle dinamiche più moderne, Mediaset si prepara a festeggiare un quarto di secolo di reality cercando il giusto equilibrio tra passato, presente e futuro.

