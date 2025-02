Grande Fratello, sugli Shailenzo interviene la madre di Lorenzo Spolverato: "Il loro è amore vero"

News VIP

La coppia degli Shailenzo al GF continua a suscitare dubbi e polemiche e in difesa di Lorenzo Spolverato e del suo amore per Shaila Gatta è intervenuta la madre del modello: ecco cosa ha dichiarato.

Nella casa del Grande Fratello la coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato (che i fanno hanno soprannominato Shailenzo) continua a far discutere. Nonostante entrambi si professino innamorati, sui social non mancano attacchi e critiche verso i due concorrenti del reality show di Canale5: i gieffini infatti sono accusati spesso di star fingendo e di essere "costruiti". In risposta alla numerose critiche verso la coppia è intervenuta la mamma del modello milanese.

GF, in difesa degli Shailenzo interviene la madre di Lorenzo Spolverato: "Si amano davvero, spero che anche fuori..."

Le più recenti critiche verso Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono di essere una coppia costruita e poco credibile, sempre in cerca di clip e visibilità. A replicare agli haters è intervenuta Cristina Bracci, madre di Lorenzo Spolverato nel corso della trasmissione radiofonica di Radio Radio Non succederà più di Giada Di Miceli. La madre del modello milanese non solo ha difeso la storia d'amore che il figlio ha intrecciato con l'ex velina di Striscia la Notizia, ma si è anche detta entusiasta della nuora, ammettendo che non vede l'ora di conoscerla.

Il padre di Lorenzo Spolverato aveva avuto la possibiltià di conoscere Shaila Gatta qualche settimana fa, quando era entrato nella Casa del GF per una sorpresa al figlio e per supportarlo dopo che la madre della ballerina aveva avuto parole molto dure per lui. In quell'occasione, anche il padre di Lorenzo aveva dichiarato di nutrire stima e simpatia per Shaila, anche se in quel momento la coppia si era presa una pausa di riflessione, tanto che l'ex velina aveva commentato ironica: "Mi fa piacere conoscerla, peccato che ci siamo lasciati io e Lorenzo". La simpatia per Shaila è stata condivisa dalla madre del modello milanese che ha ammesso:

"A me Shaila piace tantisismo e spero che vadano avanti una vita intera. Lei mi piace molto, è una vera donna, cresciuta da sola, con carattere. Non si mettere i piedi in testa, che è molto importante. Non vedo l'ora di averla a casa. Se sono una suocera vipera? Io dico sempre che i figli, chiunque scelgano nella propria vita, è una loro scelta e uno non deve mettersi contro. Se loro sono felici, siamo felici anche noi"

Cristina Bracci ha anche speso diverse parole in difesa della coppia degli Shailenzo, dichiarando che nei 6 mesi dentro la Casa i due sono sempre stati molto veri e per nulla costruiti: "Non si può fingere per cinque mesi, spero che lo capiscano anche a casa".

GF, la madre di Lorenzo Spolverato difende l'amore tra il figlio e Shaila Gatta

La madre di Lorenzo Spolverato ha replicato agli haters che non hanno mai perso occasione di parlar male del figlio e della sua relazione con Shaila Gatta. Secondo Cristina Bracci, i due si sono realmente innamorati ed è naturale che nelle prime fasi di un nuovo rapporto si litighi, ma hanno sempre appianato le loro divergenze: "Chi è che non ha mai litigato, soprattutto, nelle prime fasi. [...] Secondo me è un amore profondissimo che in pochi capiscono. Bisogna vivere certe cose, porbabilmente non tutti vivono un amore così. Lì adesso sono stati tutti, quandi basta anche poco per accendere un conflitto".

A detta della madre di Spolverato, la prova dell'amore tra i due è anche nel riuscire a chiarire sempre cosa provano l'uno per l'altra e a superare i litigi. In merito all'ultima crisi vissuta dagli Shailenzo ha aggiunto: "Sì ho visto il chiarimento, ci hanno fatto commuovere. Lorenzo poi ha chiesto a Federico di preparare una torta perché a mezzanotte fanno 4 mesi".

Infine, la donna ha commentato i like di Lorenzo Spolverato a Chiara Cainelli di qualche tempo fa, dichiarando che si tratta di like senza alcun significato e che è stata l'ennesima polemica basata sul nulla. Sull'amore di Lorenzo per Shaila, infine, ha aggiunto: "Si vede che è innamorato perso, l'avevo detto subito che era già preso da lei. Io sono contentissima".

Scopri le ultime news su Grande Fratello