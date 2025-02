Grande Fratello, c'è del tenero tra Lorenzo e Chiara Cainelli? Strani gesti tra i due e vecchi like su Instagram

News VIP

Al Grande Fratello, il rapporto tra Lorenzo e Chiara sta facendo emergere qualche perplessità fuori e dentro la Casa.

Le storie d'amore nel Grande Fratello sono sempre l’argomento che infiamma di più i dibattiti e cattura l’attenzione, e quest’edizione non fa eccezione: numerose coppie si sono formate e stanno facendo parlare di sé ben oltre le mura della Casa. Tra queste, spicca la coppia degli Shailenzo. Nonostante gli inevitabili alti e bassi, sia Lorenzo che Shaila dichiarano con fermezza di amarsi profondamente, ma negli ultimi giorni i fan hanno cominciato a nutrire dubbi.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato e Chiara Cainelli: spuntano numerosi like e strani gesti nascosti agli altri inquilini

In particolare, i seguaci di Shaila hanno osservato alcuni comportamenti di Spolverato che potrebbero indicare un crescente interesse verso un’altra coinquilina, Chiara Cainelli, la giovane trentina che ha saputo conquistare il cuore di Alfonso D’Apice. Con l’uscita del napoletano dalla Casa, sembra che l'ex corteggiatrice stia sviluppando un legame sempre più stretto con il modello milanese.

I fan si sarebbero accorti di un gesto particolarmente significativo: pare infatti che recentemente Spolverato abbia preso la mano di Chiara sotto al tavolo. In uno screenshot diffuso sui social, Lorenzo e Chiara appaiono molto vicini in cucina, e sembra proprio che Lorenzo stringa la mano della ragazza sotto il tavolo. Questo non è stato l’unico indizio: altri fan, attivi su X, hanno condiviso un vecchio scatto in cui Lorenzo è seduto accanto a Chiara durante una cena, con una mano appoggiata sulla sua gamba. Inoltre, ci sono state ulteriori segnalazioni secondo cui Spolverato in passato avrebbe messo numerosi like alle foto pubblicate dalla Cainelli.

Stefania Orlando ha poi punzecchiato Lorenzo Spolverato, facendo notare alcuni comportamenti ambigui. Pur trattandosi, al momento, di segnalazioni non ufficiali, se queste fossero confermate, potrebbero indicare che i due coinquilini si conoscevano già e che tra loro si era in qualche modo instaurato un interesse reciproco. Questo interesse, ora, nella Casa del Grande Fratello, sembra crescere, nonostante Lorenzo sia ufficialmente fidanzato con Shaila. A sottolineare questo punto, la Orlando ha dichiarato:

"La mia è stata una risposta a delle accuse che mi sono state fatte, sono stata offesa. Non so se avete notato ma Chiara pende proprio dalle labbra di Lorenzo, sembra più lei la fidanzata di Lorenzo che Shaila."

Queste osservazioni fanno pensare che l’avvicinamento tra Lorenzo e Chiara non sia più solo un sospetto, ma un fatto in evoluzione. Resta da vedere come reagirà Shaila quando scoprirà le clip e le polemiche che stanno circolando online. I fan della ballerina stanno già sollecitando Signorini a indagare su questa situazione.

