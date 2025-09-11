Grande Fratello, storico concorrente confessa: "Il Gf è peggiorato! Nei reality di oggi verrei subito squalificato"

News VIP

Fedro Francioni, storico concorrente della terza edizione del Grande Fratello, ha fatto un’analisi del reality show di Canale 5 e parlato del rapporto, ormai inesistente, con l'attore Luca Argentero.

Sta per tornare il Grande Fratello che vedrà al timone per la prima volta l'amatissima Simona Ventura. In attesa di scoprire chi varcherà la famosa porta rossa, uno storico concorrente della terza edizione ha rilasciato un'intervista in cui ha commentato i risultati del reality show di Canale 5.

La frecciatina di Fedro al Gf

Lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della nuova e attesissima edizione del Grande Fratello. Al timone Simona Ventura, che ha promesso tante novità, emozioni e colpi di scena. In attesa di scoprire il cast, un ex concorrente del reality show ha rilasciato un'intervista in cui ha ricordato la sua esperienza nella Casa.

Si tratta di Fedro Francioni, protagonista indiscusso della terza edizione del Gf. Raggiunto dai microfoni di Fanpage, l'ex gieffino ha svelato il reale motivo che l'ha spinto a mettersi in gioco sul piccolo schermo, ha raccontato come è cambiata la sua vita dopo l'esperienza nella Casa di Cinecittà e fatto anche alcune critiche al popolare reality show di Canale 5. Secondo Fedro, infatti, il programma non rappresenta sempre un trampolino di lancio, anzi:

Ho fatto i provini del Gf per caso, non ambivo a nessuna carriera nel mondo dello spettacolo. Devo dire che nel 99% dei casi a chi fa il Grande Fratello la vita peggiora. Per qualche mese sei super famoso, ma poi dura poco. Conosco tanti amici ex gieffini che sono tornati a fare quello che facevano prima. Ci rimani male. Ovviamente io parlo del Gf dei primi anni, non quello di oggi fatto di Vip che fanno già parte del mondo dello spettacolo. Come tutte le cose che durano più di 20 anni, Grande Fratello è peggiorato. Se tu parli con quelli che lo guardavano agli inizi, erano tutti strafelicissimi. Oggi ci sono dentro un sacco di cose per le quali la gente non si appassiona più, pensano che sia tutta finzione [...] Qualunque cosa dici c'è qualcuno che solleva un tema di gravità delle tue parole tirandosi dietro mezza Italia. Ho detto e fatto cose che oggi avrebbero portato alla mia espulsione immediata. Nei reality di oggi mi avrebbero squalificato in tronco. Credo che non sia peggiorato solo il Gf, ma che siamo peggiorati noi.

Fedro svela la verità sul rapporto con Luca Argentero

Dopo aver fatto un'analisi dura e cruda sulle nuove edizioni del Grande Fratello, Fedro Francioni ha parlato anche del rapporto, ormai inesistente, con Luca Argentero, conosciuto proprio nella famosa Casa di Cinecittà. Senza troppi giri di parole, l'ex concorrente ha svelato il reale motivo che l'ha spinto ad allontanarsi dall'attore:

Avevo rilasciato una lunga intervista dove parlavo di me, della mia vita. Poi il giornalista mi ha chiesto "Ma ma tu sei molto amico di Luca?", allora ho detto di no, raccontando un aneddoto legato al nostro rapporto dopo il GF da amici, che si era interrotto per una cosa che non mi era piaciuta e per la quale ci ero rimasto male. Era una domanda tra cento ed è diventato il titolo. È scoppiato un casino. Con Luca non ci sentiamo da una vita, ci siamo allontanati ed è andata così perché ci rimasi male dopo uno screzio.

