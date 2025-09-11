TGCom24
Home | VIP | News | Grande Fratello | Grande Fratello, arrivano le prime indiscrezioni su due concorrenti
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
News VIP

Grande Fratello, arrivano le prime indiscrezioni su due concorrenti

Irene Sangermano

Arriva una anticipazione inaspettata su due concorrenti che sono stati scelti per il nuovo cast del Grande Fratello, condotto da Simone Ventura su Canale 5.

Grande Fratello, arrivano le prime indiscrezioni su due concorrenti

La nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura è in partenza il 29 settembre 2025, in prima sera su Canale 5, ma sembra che tra i concorrenti scelti sia già successo di tutto. Due, in particolare, sono finiti al centro di una segnalazione interessante, ecco i dettagli.

Grande Fratello, arriva una clamorosa anticipazione

Parte il 29 settembre 2025 su Canale 5, in prima serata, la nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura. Questo anno, dopo i flop delle ultime edizioni che hanno incassato ascolti davvero bassi, si torna alle origini con concorrenti tutti Nip pronti a mettersi in gioco nella casa più spiata d’Italia. Il pubblico è molto felice di vedere Ventura al timone della nuova edizione del GF, del quale ha svelato tutte le novità in una recente intervista, ma è anche molto curioso di scoprire tutto sul cast.

Trattandosi di persone non famose non si hanno ancora anticipazioni eclatanti, come invece accadeva gli scorsi anni quando c’erano diversi Vip tra i protagonisti, ma nelle ultime ore è arrivata una clamorosa anticipazione che nessuno si sarebbe aspettato. Deianira Marzano, nota esperta di gossip molto seguita su Instagram, ha riportato la segnalazione di una sua fan che ha raccontato un episodio particolare accaduto tra due dei concorrenti, che poi sono stati scelti per il cast ufficiale, durante i provini in giro per l’Italia. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla segnalazione.

Grande Fratello, due concorrenti già innamorati?

Secondo una recente indiscrezione trapelata sui social, durante i casting della nuova edizione del Grande Fratello, sarebbe nato un flirt tra due aspiranti concorrenti che poi, per coincidenza, sono entrambi stati scelti per far parte nel cast finale del reality show condotto da Simona Ventura. Ecco i dettagli:

“Pare che lui e lei si siano beccati ai provini e subito scintille. Coincidenza vuole che siano stati scelti entrambi e adesso, a quanto mi dicono, i due si stanno già sentendo in gran segreto. Chissà se entreranno già con una love story in partenza o se faranno finta di niente davanti alle telecamere”.

Questa l’indiscrezione che sta incuriosendo particolarmente il pubblico. Ma di chi si tratta? Sicuramente ora tutti faranno caso a questo feeling particolare alla ricerca dei protagonisti di questa anticipazione, quando inizierà ufficialmente il GF, ma chissà che entrambi non decidano di dichiarare quello che è successo prima di incappare in qualche gossip spinoso.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Uomini e Donne, nuovo amore per Megghi Galo: è un calciatore famosissimo!
news VIP Uomini e Donne, nuovo amore per Megghi Galo: è un calciatore famosissimo!
Striscia la Notizia, in bilico il futuro del tg satirico: voci di stop a Mediaset, si spinge per la Ruota della Fortuna
news VIP Striscia la Notizia, in bilico il futuro del tg satirico: voci di stop a Mediaset, si spinge per la Ruota della Fortuna
Forbidden Fruit Anticipazioni 12 settembre 2025: Halit fa un'agghiacciante confessione e Zeynep sente tutto!
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 12 settembre 2025: Halit fa un'agghiacciante confessione e Zeynep sente tutto!
Grande Fratello, storico concorrente confessa: "Il Gf è peggiorato! Nei reality di oggi verrei subito squalificato"
news VIP Grande Fratello, storico concorrente confessa: "Il Gf è peggiorato! Nei reality di oggi verrei subito squalificato"
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 11 settembre 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 11 settembre 2025
Beautiful Anticipazioni Puntata del 12 settembre 2025: Luna insiste, Poppy è con le spalle al muro!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 12 settembre 2025: Luna insiste, Poppy è con le spalle al muro!
Tú sí que vales, anticipazioni: svelati i nomi dei primi 11 Vip che si esibiranno insieme ai giudici
news VIP Tú sí que vales, anticipazioni: svelati i nomi dei primi 11 Vip che si esibiranno insieme ai giudici
Festival di Sanremo, Amadeus tornerebbe a condurre ma ad una condizione
news VIP Festival di Sanremo, Amadeus tornerebbe a condurre ma ad una condizione
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV