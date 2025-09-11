Grande Fratello, arrivano le prime indiscrezioni su due concorrenti

News VIP

Arriva una anticipazione inaspettata su due concorrenti che sono stati scelti per il nuovo cast del Grande Fratello, condotto da Simone Ventura su Canale 5.

La nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura è in partenza il 29 settembre 2025, in prima sera su Canale 5, ma sembra che tra i concorrenti scelti sia già successo di tutto. Due, in particolare, sono finiti al centro di una segnalazione interessante, ecco i dettagli.

Grande Fratello, arriva una clamorosa anticipazione

Parte il 29 settembre 2025 su Canale 5, in prima serata, la nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura. Questo anno, dopo i flop delle ultime edizioni che hanno incassato ascolti davvero bassi, si torna alle origini con concorrenti tutti Nip pronti a mettersi in gioco nella casa più spiata d’Italia. Il pubblico è molto felice di vedere Ventura al timone della nuova edizione del GF, del quale ha svelato tutte le novità in una recente intervista, ma è anche molto curioso di scoprire tutto sul cast.

Trattandosi di persone non famose non si hanno ancora anticipazioni eclatanti, come invece accadeva gli scorsi anni quando c’erano diversi Vip tra i protagonisti, ma nelle ultime ore è arrivata una clamorosa anticipazione che nessuno si sarebbe aspettato. Deianira Marzano, nota esperta di gossip molto seguita su Instagram, ha riportato la segnalazione di una sua fan che ha raccontato un episodio particolare accaduto tra due dei concorrenti, che poi sono stati scelti per il cast ufficiale, durante i provini in giro per l’Italia. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla segnalazione.

Grande Fratello, due concorrenti già innamorati?

Secondo una recente indiscrezione trapelata sui social, durante i casting della nuova edizione del Grande Fratello, sarebbe nato un flirt tra due aspiranti concorrenti che poi, per coincidenza, sono entrambi stati scelti per far parte nel cast finale del reality show condotto da Simona Ventura. Ecco i dettagli:

“Pare che lui e lei si siano beccati ai provini e subito scintille. Coincidenza vuole che siano stati scelti entrambi e adesso, a quanto mi dicono, i due si stanno già sentendo in gran segreto. Chissà se entreranno già con una love story in partenza o se faranno finta di niente davanti alle telecamere”.

Questa l’indiscrezione che sta incuriosendo particolarmente il pubblico. Ma di chi si tratta? Sicuramente ora tutti faranno caso a questo feeling particolare alla ricerca dei protagonisti di questa anticipazione, quando inizierà ufficialmente il GF, ma chissà che entrambi non decidano di dichiarare quello che è successo prima di incappare in qualche gossip spinoso.

