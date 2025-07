Grande Fratello, storica ex gieffina diventa la nuova sponsorizzatrice dei casting!

News VIP

Per sponsorizzare i casting della prossima edizione del GF è stata contattata anche una nota ex storica concorrente: ecco di chi si tratta!

I casting del Grande Fratello sono aperti da diverse settimane e a sponsorizzarli sono stati chiamati diversi ex gieffini: dopo Shaila Gatta e Patrick Ray Pugliese è stata la volta anche di una nota ex gieffina e vincitrice del reality show: Serena Garitta.

GF, ex nota gieffina sponsorizza i casting: si tratta di Serena Garitta

Il prossimo autunno il GF tornerà con una doppia edizione: una Gold, diretta da Simona Ventura e con protagonisti gli ex gieffini storici delle passate edizioni del reality show di Canale 5, che andrà in onda da ottobre a dicembre. A gennaio 2026 tornerà Alfonso Signorini, che riporterà nella Casa più spiata d'Italia diversi concorrenti nip. In questo modo, il reality - che il prossimo anno compie il 25°anniversario - verrà celebrato doppiamente. Per sponsorizzare i casting che si sono aperti poco dopo la fine dell'ultima edizione, sono stati chiamati alcuni ex gieffini.

Prima è stata la volta di Shaila Gatta, tra le concorrenti più chiacchierate dell'edizione che si è conclusa con la vittoria di Jessica Morlacchi: la ballerina ha infatti registrato un video in cui invitava i fan e gli appassionati del GF a farsi avanti e a candidarsi per entrare nella Casa più spiata d'Italia. Poi, anche il noto Patrick Ray Pugliese, ex storico concorrente del GF, ha pubblicato un video simile e, ora, alla lista di ex ex gieffini che hanno prestato il loro volto alla sponsorizzazione dei casting c'è anche Serena Garitta.

GF, Serena Garitta come Shaila Gatta e Patrick Ray Pugliese: l'ex gieffina sponsorizza i casting

Serena Garitta e Patrick Ray Pugliese sono stati tra i concorrenti più amati delle passate edizioni del GF: hanno preso parte alla stessa edizione, poi vinta da Garitta, e ora sono diventati anche volti social del programma, prestando la loro immagine alla sponsorizzazione dei casting. Patrick, inoltre, è stato concorrente del GF altre due volte, cementando ancor di più la sua vicinanza al programma.

I due sono diventati il volto social dei casting itineranti che invogliano il pubblico a candidarsi per i provini del GF, che riprenderà a ottobre, con l'edizione Gold. Sulla pagina social del reality show, infatti, sono apparsi dei video in cui i due ex gieffini prestano la loro voce ed esperienza come "guide" per coloro che aspirano a diventare concorrenti del reality show di Mediaset. In un video, Serena Garitta si è rivolta proprio a Patrick, che fingeva di avere in collegamento telefonico, ricordando così ai telespettatori che i casting si stavano spostando dalla Puglia alla Liguria:

"Ciao Patrick, sono Serena. Come Serena chi? Ma abbiamo vissuto insieme 4 mesi nella Casa del Grande Fratello. Ho capito che sono passati più di 20 anni ma non ti ricordi? Sì, sono quella che ti rincorreva sempre. Senti, ma come sono andati i provini del Grande Fratello in Puglia? Ho visto gente divertentissima, ma perché non lo facciamo anche qui in Liguria? Ah, non puoi perché tu questo weekend devi fare dei gavettoni in spiaggia. Ho capito, vabbè ci penso io! Allora ti lascio perché ho gente, ciao. Vi aspetto questo weekend in Liguria per la seconda tappa dei provini del Grande Fratello, non mancate!"

