Grande Fratello, Shaila Gatta volto social per i casting della prossima edizione

L'ex concorrente del GF, Shaila Gatta, è diventata il nuovo volto social per i casting della prossima edizione. Eccola in questo nuovo ruolo.

Shaila Gatta non ha chiuso del tutto le porte al mondo del Grande Fratello, dopo l'esperienza da concorrente di questa edizione. L'ex ballerina di Amici, infatti, è apparsa sui social per sponsorizzare i casting della nuova stagione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

GF, Shaila Gatta torna al GF? Ecco in che ruolo

Shaila Gatta è stata una delle concorrenti più chiacchierate dell'ultima edizione del GF: l'ex velina ha fatto discutere sia per i suoi modi, a volte definiti esagerati e teatrali, sia per la tormentata storia d'amore con Lorenzo Spolverato, conosciuto nella Casa più spiata d'Italia.

Con il modello, infatti, ci sono stati diversi tira e molla, ma è stato nel corso della Finale che Shaila ha deciso - dopo essere stata eliminata dal programma alla semifinale - di lasciare in diretta tv Spolverato, dichiarando di aver finalmente compreso quanto fosse tossico il loro rapporto. La sua decisione le ha attirato le critiche del pubblico e dei fan della coppia Shailenzo, che già progettava di vederli lasciare la trasmissione insieme o guardare al futuro come coppia.

Dopo l'esperienza del GF, Shaila non ha nascosto l'interesse a tornare in tv, anche in programmi come Amici, che l'hanno lanciata, magari questa volta nel ruolo di professionista. E, invece, sembra che per l'ex velina, il mondo del GF non si sia ancora chiuso, dato che Shaila è tornata a farvi parte in un nuovo e inedito ruolo. Ma di cosa si tratterà?

GF, Shaila Gatta scelta per sponsorizzare i casting del reality

Come riporta Novella 2000, Shaila Gatta sembra essere stata scelta per sponsorizzare i casting della prossima edizione del Grande Fratello. La trasmissione ripartirà da metà settembre e i casting sono stati aperti poche settimane fa. Come già accaduto lo scorso anno, anche questa volta si è deciso di puntare su un ex volto del programma per poter incoraggiare i fan del reality show a presentarsi ai casting.

Lo scorso anno l'onore è toccato a Giuseppe Garibaldi, questa volta la prescelta è Shaila Gatta. In un video apparso sui social, l'ex ballerina si è mostrata sorridente ed energica e ha incoraggiato i fan a presentarsi ai casting:

"A ttenzione! Domandona importante. Vi siete mai chiesti: ma io come ci starei nella Casa del Grande Fratello? Perché ragazzi, nulla è impossibile e perché non provare? Iscrivetevi al link che vi lascio qui, iscrivetevi ai casting e carpe diem. Cogli l’attimo, perché la vita va presa al volo. E crederci sempre. Mi raccomando, non mollate. Potreste scoprire un’esperienza che vi cambierà la vita e anche il vostro modo di pensare. Andiamo oh, cogli l’attimo”

Per la prossima edizione, quella dei 25 anni del GF, si prevedono diverse novità, non ancora confermate ufficialmente, come la presenza di ex gieffini storici del programma per una Golden Edition che prometterebbe di regalare diverse sorprese.

