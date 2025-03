Grande Fratello, Marina La Rosa tuona contro Beatrice Luzzi: "Arrogante e logorata dall’invidia"

News VIP

Marina La Rosa, iconica ex gieffina e opinionista televisiva, ha commentato l'ultima puntata del Grande Fratello, puntando il dito contro Beatrice Luzzi, i cui interventi nel reality show di Signorini, sono molto criticati da telespettatori e giornalisti.

Grande Fratello, Marina La Rosa affonda Beatrice Luzzi: "Deve liberarsi di quel suo personaggio che faceva tanti anni fa in Vivere"

La Luzzi, nel corso dell'ultimo appuntamento con il programma, ha avuto un faccia a faccia in studio con Stefania Orlando che ha definito una donna cattiva. L'ex gieffina si è ritrovata anche contro Cesara Buonamici che ha criticato la leggerezza con cui la Luzzi esprime parole molto dure come se facesse parte di una tifoseria calcistica. E non è finita nemmeno qui perché la Beatrice ha criticato il pubblico (che applaudiva alla Orlando) e ha ricevuto una pungente risposta dal padrone di casa, Alfonso Signorini che ha detto "lo stesso pubblico che l'anno scorso applaudiva". Beatrice, nel ruolo i opinionista attira continuamente critiche ormai da mesi. Nonostante ciò, non fa alcuni passi indietro anzi, ribadisce sempre le sue posizioni. "Sono fiera di me stessa", ha scritto la Luzzi su X, dopo la puntata. E proprio leggendo la piattaforma che si possono leggere le critiche contro la Luzzi che in molti fanno notare che difende alcuni concorrenti che hanno atteggiamenti simili a quelli dell'anno scorso, ovvero a quelli che lei stessa contesta con veemenza nell'edizione in cui ha partecipato.

Tra i tanti detrattori dell'opinionista, ha detto la sua anche l'ex gieffina ed ex naufraga, Marina La Rosa nel corso dell'ultimo appuntamento con Pomeriggio 5, il talk show condotto da Myrta Merlino.

"La Luzzi ’cha un’arroganza e poi credo che sia proprio logorata dalla gelosia e dall’invidia verso gli altri", ha dichiarato Marina che poi ha aggiunto:

"Sembra che lei sia adagiata su questo sgabello dalla quale la invito proprio a scendere perché non è proprio… diciamo che è come se lei non riuscisse a liberarsi di quel suo personaggio che faceva tanti anni fa in quella soap opera, Vivere, non ricordo, in cui faceva la cattiva. Basta, siamo andati avanti. Direi che è ora di smetterla. Mi è piaciuta la chiusura di Stefania Orlando, che ieri alla fine del confronto le ha detto ‘ti sei montata così tanto la testa che ormai non riescono nemmeno più a farti un primo piano, splendida"

