Grande Fratello, Stefania stronca Lorenzo e Shaila: "Un copione scritto.Tu faresti qualsiasi cosa pur di vincere!"

Stefania Orlando sbotta nella Casa del Grande Fratello e attacca la coppia formata da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, insinuando che le loro liti siano frutto di una vera e propria strategia per andare avanti nel gioco.

Stasera, lunedì 20 gennaio 2025, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello. Tra i concorrenti al televoto anche Stefania Orlando che, nelle ultime ore, si è duramente scagliata contro la giovane coppia formata da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta.

Le critiche e accuse di Stefania Orlando

Caos nella Casa del Grande Fratello con Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta che si sono resi protagonisti di un'accesa lite in cui sono volate parole molto forti da parte di entrambi. Non solo. Il concorrente milanese ha prima lanciato dei pugni al muro e poi ha minacciato furioso di abbandonare definitivamente il gioco.

Come riportato da Biccy, la rottura tra i due discussi concorrenti del popolare reality show è durata poche ore, ma ha fatto storcere il naso a Stefania Orlando. Infastidita dal comportamento ambiguo ed esagerato assunto da Lorenzo e Shaila nella Casa, la bionda showgirl ha deciso di affrontarli per rivelargli il suo pensiero sul loro rapporto, insinuando che le loro accese liti siano frutto di un piano studiato a tavolino:

Voi dominate questa casa, nel bene o nel male, con le vostre litigate, con le vostre urla, con i vostri baci e tutto quanto, state sempre al centro di questa casa. Ma avete visto come litigate? Vi piazzate al centro della stanza e gridate. Cioè ieri sera litigavate, sembrava un copione scritto. Mi è sembrata una cosa un po’ too much, non so come spiegarvi. Alle due e mezzo di notte venire al centro della casa a litigare come dei pazzi e poi 12 ore dopo, baci e abbracci sempre al centro della stanza. Lorenzo tu si vede che vuoi vincere il programma e secondo me faresti qualsiasi cosa pur di vincere questo reality. Te lo dico io.

Le parole della Orlando, che senza mezzi termini ha accusato Lorenzo di essere interessato solo ed esclusivamente a vincere il Gf, ha provocato la reazione immediata di quest'ultimo. Con aria strafottente, il discusso concorrente milanese del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha ammesso:

Dobbiamo sistemare come litigare, stai dacci tempo, abbiamo 28 anni. Ti sembra un copione scritto? L’abbiamo scritto bene allora, molto bene, perché ha funzionato, vediamo domani. Se farei di tutto per vincere? Dipende, di sicuro non sarei mai sleale con nessuno.

Helena pronta a tornare in gioco?

Manca pochissimo alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera lunedì 20 gennaio 2025 su Canale 5. Nell'attesa, non si placano le proteste social dei numerosi fan di Helena Prestes, che continuano a chiedere a gran voce il suo rientro nella Casa. La possibilità di un ripescaggio non è una novità assoluta per il reality show di Alfonso Signorini, ma questa volta potrebbe rivelarsi un vero e proprio evento mediatico, considerato l’enorme sostegno di cui gode la modella brasiliana.

Helena è stata una delle protagoniste più discusse e amate di questa edizione del Gf. Il suo carattere forte, le sue fragilità e la sua capacità di affrontare tutte le varie dinamiche del gioco l’hanno resa un volto iconico per molti spettatori, che ora sperano di rivederla nella Casa più spiata d'Italia. A dare un filo di speranza ai fan è stato 361 Magazine, che ha lanciato un’indiscrezione bomba:

Al Grande Fratello è previsto il ritorno di uno o più concorrenti eliminati. La produzione ha già dato disposizioni di preparare le valigie a qualche ex gieffino, e c’è grande interesse a far rientrare Helena Prestes. È un tentativo per risollevare l’interesse e cavalcare l’entusiasmo del pubblico.

Se l’indiscrezione dovesse essere confermata, il ripescaggio potrebbe rappresentare un vero e proprio punto di svolta per il programma, alimentando nuove dinamiche e garantendo colpi di scena. L'appuntamento è per stasera, alle 21.40 su Canale 5.

