Grande Fratello, Bernardo Cherubini si " appoggia" da dietro verso Amanda Lecciso: il video indigna il web

Nel corso della festa romana organizzata ieri sera al Grande Fratello, Bernardo Cherubini si è reso protagonista di un gesto shock nei confronti di Amanda Lecciso che si è poi isolata il giardino.

Durante l’ultima festa organizzata dal Grande Fratello, Bernardo Cherubini è tornato al centro delle polemiche per il suo comportamento nei confronti di Amanda Lecciso.

Nonostante Amanda abbia più volte espresso in maniera chiara di non nutrire interesse nei suoi confronti, Bernardo sembra non voler accettare il rifiuto, continuando a corteggiarla con atteggiamenti che molti spettatori hanno definito invadenti e inappropriati. L’ultimo episodio, avvenuto durante la festa di ieri sera, ha fatto esplodere le critiche. Mentre la Lecciso si stava divertendo ballando insieme agli altri concorrenti, Bernardo si è avvicinato in modo eccessivamente confidenziale, posizionandosi dietro di lei in maniera invadente. La situazione ha creato un evidente disagio nella 37enne pugliese, che ha reagito prima allontanandosi per evitare il contatto, e poi uscendo dal salone per rifugiarsi in giardino. Amanda è apparsa visibilmente turbata, un chiaro segnale del fastidio provato durante l’interazione.

Non è la prima volta che Bernardo si comporta in modo tale da mettere Amanda in difficoltà. Già in passato, alcuni atteggiamenti dell’uomo erano stati notati sia dai coinquilini sia dal pubblico a casa, alimentando il dibattito su dove si trovi il limite tra un corteggiamento insistente e un comportamento invadente.

L’episodio ha rapidamente scatenato una reazione su larga scala sui social network, dove gli spettatori si sono divisi tra critiche e appelli a un confronto pubblico sulla vicenda. Molti utenti hanno sottolineato come il comportamento di Bernardo sia inappropriato, specialmente considerando che Amanda ha già chiarito di non ricambiare i suoi sentimenti. Alcuni hanno accusato l’uomo di non rispettare i confini personali della ragazza, ribadendo l’importanza di promuovere il rispetto e il consenso in ogni situazione, soprattutto in un contesto pubblico come quello del Grande Fratello.

per non parlare di quest'altro rincoglionito salvato da quel fandom che ha per protetto il lercio, sempre loro (oggi non mi ferma neanche il diavolo)pic.twitter.com/svPYw8nVRc — Paola. (@Iperborea_) January 19, 2025

Berni ha mancato di rispetto ad Amanda per tutta la sera e giustamente lei si è offesa :( pic.twitter.com/OasyvIGZsT — ALY🍒 (@sonoinfastidita) January 18, 2025

Numerosi messaggi chiedono alla produzione di affrontare il tema in diretta, magari con un intervento da parte di Alfonso Signorini, per dare ad Amanda la possibilità di esprimere il suo punto di vista in un ambiente più protetto e chiarire la situazione.

Questo episodio non è solo un caso isolato all’interno della Casa, ma ha acceso una discussione più ampia su temi come il consenso e il rispetto dei limiti personali. Nelle scorse settimane, è stata Zeudi di Palma a lamentarsi della troppa invadenza di Emanuele Fiori, il quale è stato rimproverato in diretta dal conduttore. Il pubblico si aspetta ora che la questione venga affrontata con la giusta attenzione durante la prossima puntata del programma.