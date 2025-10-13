Grande Fratello, Stefania Orlando vuota il sacco: "Helena e Javier sono innamorati. Mi sono pentita di..."

News VIP

L'ex amata gieffina Stefania Orlando ricorda la sua ultima esperienza al Grande Fratello e commenta le due coppie più chiacchierate della Casa: Helena Prestes e Javier Martinez, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

Stefania Orlando è stata una delle protagoniste più amate in assoluto del Grande Fratello. Ospite nella trasmissione radiofonica Non Succederà più, la showgirl ed ex gieffina ha ricordato la sua esperienza nella Casa e rivelato il suo pensiero sui concorrenti dell'ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

La confessione di Stefania sul Gf

Stasera, lunedì 13 ottobre 2025, in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata della 19esima edizione del Grande Fratello. Tre i concorrenti al televoto, e che quindi rischiano di abbandonare definitivamente il popolare reality show condotto da Simona Ventura: il medico Giulio Carotenuto, Omer Elomari e l'ex pugile Matteo Azzali.

In attesa di scoprire l'esito del televoto, Stefania Orlando ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della trasmissione Non Succederà più in cui ha ricordato la sua ultima esperienza nella Casa più spiata d'Italia. Senza mezzi termini, la showgirl ha ammesso di non esserne stata entusiasta, ma che la rifarebbe:

Mi sono pentita di aver accettato ma lo rifarei perché comunque per me sono tutte esperienze. È un’esperienza molto formativa il Gf se lo si prende sotto quel punto di vista, ti metti un po’ alla prova con te stesso quindi è molto importante. È stato completamente diverso dal mio primo Grande Fratello dove c’è stato un incontro generazionale meraviglioso. Invece in questo ci sono stati molti più scontri generazionali ma anche quello è un esercizio importante per vivere.

Le parole di Stefania Orlando su Shaila, Lorenzo, Helena e Javier

Parlando dei vari scontri generazionali nella Casa del Grande Fratello, Stefania Orlando ha rivelato che, essendo priva di aspettative nei confronti degli altri, non è rimasta delusa da nessuno. Tra tutti, la bionda showgirl e conduttrice ha ammesso di aver legato tanto con Amanda Lecciso, Luca Calvani e l'amata coppia formata da Helena Prestes e Javier Martinez e di continuarli a vedere anche lontano dalle telecamere:

Ho avuto degli incontri belli con Amanda e Luca in primis. Ma anche con Helena e con Javier ho avuto degli incontri molto interessanti perché umanamente sono persone più simili a me. Anche se a me di solito piace stare sia con le persone affini ma anche con quelle che poi sono diverse, perché dalla diversità nascono spesso i confronti…prendo tutto come spunto di crescita e di esperienza.

La Orlando ha poi continuato parlando delle due coppie più chiacchierate e discusse dell'ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Intervistata da Giada Di Miceli, Stefania ha commentato la storia d'amore tra Helena e Javier, che continua ancora oggi, e svelato i suoi dubbi e perplessità su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato:

Io in realtà queste perplessità le avevo manifestate anche prima di entrare nella Casa, poi dentro ho voluto capire meglio […] Sicuramente avevano una forte attrazione l’uno per l’altra. Secondo me Shaila era più innamorata rispetto a Lorenzo. Quello che mi dispiace è che loro abbiano, sotto un certo punto di vista, buttato via questo Gf con questa ship, quando invece avrebbero potuto far uscire i loro talenti umani e artistici da soli. Cioè ognuno facendo il proprio percorso perché avrebbero tirato fuori forse una parte migliore. Fare pace in modo plateale insomma mi sembrava poco autentico, poco genuino. Però se poi ognuno ha i suoi modi, magari non sono abituati a fare tv. Helena e Javier li ho visti anche di recente e sono molto innamorati. Progettano tante cose insieme. Sono una bellissima coppia.

