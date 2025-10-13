Grande Fratello, Giulio Carotenuto si sbilancia sui nuovi concorrenti e poi ammette: "Sono pazzo di lei" (VIDEO)

News VIP

Il medico Giulio Carotenuto ha rivelato a Giulia Soponariu di provare qualcosa di forte per la gieffina Grazia Kendi, sebbene non abbia nessuna intenzione di iniziare una relazione nella Casa del Grande Fratello.

Stasera, lunedì 13 ottobre 2025, in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, nella Casa, il medico Giulio Carotenuto si è sbilanciato sui nuovi concorrenti e lasciato andare a una confessione davvero inaspettata su Grazia Kendi.

Giulio spiazza su Grazia

Mancano poche ore alla terza puntata della 19esima edizione del Grande Fratello, che andrà in onda stasera, lunedì 13 ottobre 2025, in prima serata su Canale 5 e che vedrà l'eliminazione dal gioco di uno tra Matteo Azzali, Omer Elomari e Giulio Carotenuto. Proprio quest'ultimo si è lasciato andare a una confessione che ha spiazzato tutti.

Parlando con Giulia Soponariu, il concorrente campano ha ammesso di provare qualcosa di forte per Grazia Kendi. Dopo l'esperienza con Benedetta Stocchi, però, Giulio ha spiegato di non volersi più lasciare andare dentro la Casa. Se mai dovesse nascere qualcosa con la gieffina, preferisce che accada lontano dalle telecamere e dalle dinamiche del gioco:

Leggi anche Rissa sfiorata al Gf tra Omer e Jonas

"Non sono pazzo di lei a livello estetico, sono pazzo a livello di animo. È di una sensibilità e di una forza..." ha affermato Giulio parlando di Grazia "la rispetto tanto, le voglio tanto bene. Per il vissuto che ha non mi potrei mai sognare di provare a fare qualcosa con lei. Mi piace assai, ma non è il piacere che mi piace normalmente". Dopo aver ascoltato lo sfogo del medico, Giulia lo ha invitato a non recriminarsi nulla. Il ragazzo ascolterà i consigli dell'amica?

Le prime impressioni di Giulio sui nuovi concorrenti del Gf

Dopo aver confessato di essere attratto da Grazia Kendi, Giulio Carotenuto ha deciso di rompere il silenzio e rivelare il suo pensiero sui nuovi concorrenti del Grande Fratello. Parlando con Flaminia Romoli e Rasha Younes, il medico campano ha dichiarato: "Alla base di un gioco del genere, è normale avere una prima impressione e poi, parlandosi, arrivare a tutt'altro tipo di pensiero, oppure a confermare lo stesso".

Se su Flaminia e Mattia, Giulio ha rivelato di essere entrato più facilmente in confidenza da subito, con Bena ha avvertito un muro ma è comunque aperto a conoscerlo meglio: "Non ti riesco a comprendere appieno". Parole che hanno infastidito il diretto interessato. Sentendosi attaccato, il ragazzo ha prontamente replicato affermando: "Ti vedo molto impostato. Se tu non fai un passo nei miei confronti, io per par condicio non lo faccio nei tuo confronti". Riusciranno a trovare un punto d'incontro per iniziare una conoscenza nella Casa? L'appuntamento è per stasera alle 21.40 circa su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.