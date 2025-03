Grande Fratello, Stefania Orlando torna a parlare di Beatrice Luzzi: la sorprendente rivelazione dell'ex gieffina

News VIP

L'ex concorrente del Grande Fratello, Stefania Orlando, non molla e torna a stuzzicare Beatrice Luzzi, la discussa opinionista dell'attuale edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Stefania Orlando è stata costretta ad abbandonare il gioco a un passo dalla finale del Grande Fratello, che andrà in onda il prossimo lunedì 31 marzo 2025. Ospite a Casa Chi, la nota e amata showgirl ha fatto un bilancio della sua esperienza nella Casa, che è stata caratterizzata dai continui scontri con Lorenzo Spolverato, ma anche con l'opinionista Beatrice Luzzi.

Stefania Orlando e Beatrice Luzzi ai ferri corti

Nel corso della 40esima puntata del Grande Fratello, è esplosa nuovamente la rivalità tra Beatrice Luzzi e Stefania Orlando a causa di un tweet scritto da quest'ultima nel quale criticava il comportamento ambiguo assunto da Shaila Gatta nella Casa dopo la rottura con Lorenzo Spolverato. Tweet che ha infastidito parecchio la discussa opinionista, che non ha perso occasione di difendere la concorrente campana e attaccare la showgirl.

A commentare il gesto in diretta della Luzzi, che ha riportato dall'esterno i commenti sui social scatenando il fastidio del conduttore Signorini, ci ha pensato proprio la Orlando in un'intervista rilasciata al settimanale Chi. L'ex amata concorrente dell'attuale edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha raccontato come il suo coinvolgimento nel programma sia iniziato molto prima di entrare nella Casa e sottolineato come il suo modo di affrontare il gioco sia completamente differente da quello dell'opinionista:

La differenza tra me e Beatrice è che io non mi metto in competizione e non ho bisogno di accusare nessuno per emergere. Mi sono accorta anche in un confronto diretto avuto con lei in puntata che non ha saputo argomentare il suo pensiero, assecondando il sentito dire dei suoi fan, facendo leva sul loro sentimento. Credo che più che fare l'opinionista ci stia provando.

Le dichiarazioni rilasciate da Stefania, ovviamente, non sono passate inosservate a Beatrice, che ha deciso di intervenire sui social per dire la sua. Con grande sorpresa di tutti, però, l'opinionista del Gf ha voluto smorzare i toni per evitare altre polemiche: "Voglio evitare diatribe. Dire cattiverie non fa bene a nessuno. Non voglio demolire le persone che sono in difficoltà". Ci sarà mai una tregua tra le due donne o il loro scontro continuerà ad animare il reality?

La confessione inaspettata di Stefania Orlando

Ma non è finita qui perché Stefania Orlando è tornata a parlare di Beatrice Luzzi anche a Casa Chi. Ospite di Azzurra della Penna e Valerio Palmieri, la nota e amata showgirl si è lasciata andare a delle confessioni che hanno sorpreso tutti. L'ex concorrente ha infatti dichiarato che andrebbe volentieri a fare un aperitivo con l'opinionista del Grande Fratello perché, nonostante gli scontri e i diverbi, la reputa una donna molto intelligente:

Andrei di sicuro a bere qualcosa con lei perché tralasciando i nostri contrasti, la trovo una donna estremamente intelligente. Io un anno fa l’ho supportata. Le mie fan mi chiedevano di supportarla e io l’ho fatto. Speravo davvero che lei vincesse il Grande Fratello perché se lo meritava. Così come si è meritata il ruolo di opinionista, ma non siamo d’accordo su alcune cose. Detto questo, a me le donne con un carattere ben definito piacciono.

La Luzzi accetterà l'invito? Per chi non lo sapesse, l'opinionista è finita al centro di numerose polemiche. Da ormai qualche settimana, infatti, il pubblico del Grande Fratello aveva sottolineato come talvolta l'ex concorrente della precedente edizione del reality show si mostrasse poco imparziale nelle sue dichiarazioni e avesse più volte avuto delle uscite dettate più da una sua personale antipatia, che da un'analisi lucida e distaccata. Riuscirà a rimediare prima della fine del programma? L'appuntamento è per lunedì 24 marzo 2025 in prima serata su Canale 5.

