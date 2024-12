Grande Fratello, Stefania Orlando replica alle parole di Patrizia De Blanck

News VIP

Alla notizia che al GF sarebbe entrata anche Stefania Orlando, Patrizia De Blanck aveva reso noto il suo fastidio per la vippona. Ecco come ha replicato ieri la gieffina!

L'antipatia tra Patrizia De Blanck e Stefania Orlando è ben nota dai tempi della loro partecipazione al Grande Fratello. Tuttavia, il rinnovato ingresso della conduttrice nel reality show di Canale 5 ha riacceso la vena polemica della nobildonna, che s è scagliata contro di lei. In diretta, ieri sera, lunedì 23 dicembre, Stefania Orlando ha replicato alle parole dell'ex vippona.

GF, Stefania Orlando replica alle parole di Patrizia De Blanck

L'ingresso di Stefania Orlando e di nuovi altri concorrenti nella Casa del GF è stato accolto positivamente dal pubblico, che sperava che l'ex vippona potesse movimentare la situazione - alquanto piatta - nel reality show di Alfonso Signorini. Ma non tutti si sono mostrati così entusiasti del ritorno della madre di tutte le vipere. E, infatti, sui socia, Patrizia De Blanck non ha mancato di sottolineare il suo disappunto. Stefania Orlando e Patrizia De Blanck hanno vissuto l'esperienza del GFVip, una delle edizioni più amate del reality show. All'epoca, a causa di una nomination di Stefania a Patrizia, la nobildonna si infuriò e giurò di non esserle più amica.

Secondo quanto aveva raccontato De Blanck, la presentatrice le avrebbe chiesto di non nominarla e nonostante la nobildonna avesse esaudito questo swuo desiderio, la vippona la pugnalò alle spalle. Sebbene siano passati quattro anni da quel momento, dato che le due gieffine sono state nella Casa durante l'edizione del 2020, Patrizia De Blanck non ha ancora dimenticato l'offesa ricevuta da Stefania Orlando e ha replicato in maniera inviperita alla notizia del suo nuovo ingresso nel programma.

Sui social, infatti, Patrizia De Blanck ha attaccato Stefania Orlando per il suo ingresso al GF, pubblicando questo commento: "Perdono, ma non dimentico, mi stava sempre alle calcagna. Strega...rompip****".

GF, Patrizia De Blanck attacca Stefania Orlando: la replica della gieffina

Alle parole di Patrizia De Blanck ha replicato ieri sera, durante la puntata del GF, la stessa Stefania Orlando. La presentatrice ha festeggiato in questi giorni il suo 58esimo compleanno e il secondo all'interno del Grande Fratello, ricevendo gli auguri entusiasti di tutti gli inquilini. La vippona si è anche raccontata a proposito del suo matrimonio finito con Simone Gianlorenzi, dopo 11 anni felici insieme, e della sua voglia di rimettersi in gioco.

Quando le sono stati riferiti i commenti di Patrizia De Blanck sul suo conto, Stefania Orlando è rimasta senza parole, perché a distanza di 4 anni, la Contessa non ha ancora dimenticato il passato e sembra decisa anche da fuori la Casa a riaccendere vecchie polemiche.

Per nulla turbata dal suo atteggiamento, in maniera secca, Stefania Orlando ha replicato così all'attacco di Patrizia De Blanck: "Ma tu ti rendi conto che sta ancora a rosicare. Sono passati quattro anni, l'ho mandata in nomination e giustamente è uscita. Patrizia, fattene una ragione".

Scopri le ultime news su Grande Fratello