Grande Fratello, Patrizia De Blanck attacca Stefania Orlando dopo il suo ingresso in casa: ''Strega''

Stefania Orlando torna come concorrente nella casa del Grande Fratello ma Patrizia De Blanck non gradisce e la attacca sui social.

Nella casa del Grande Fratello, come annunciato dalle indiscrezioni ormai da diverso tempo, ha fatto il suo ingresso Stefania Orlando. La presentatrice è stata grande protagonista dell’edizione del 2020 del reality show di Canale 5 e in tanti hanno festeggiato il suo ingresso in casa. Tanti ma non tutti. Patrizia de Blanck, ad esempio, si è scagliata contro Orlando sui social.

Grande Fratello, il ritorno di Stefania Orlando

Per continuare a creare dinamiche sempre nuove e accattivati, Alfonso Signorini ha deciso di giocarsi la carta dei nuovi ingressi, approfittando dello spirito natalizio che nella casa del Grande Fratello funziona sempre al contrario, ovvero rende i concorrenti più nervosi. Ci aspettano giorni di grandi discussioni e litigata epiche, non vediamo l’ora di scoprire i nuovi arrivati dove si collocheranno nelle varie dinamiche esistenti anche se ci sono alcuni che già si sono fatti notare come Zeudi Di Palma ma anche Chiara Cianelli, che sembra aver conquistato il cuore del bel Javier Martinez. Ma gli ingressi Vip non sono finiti qui. Signorini, infatti, ha chiamato in suo soccorso anche Stefania Orlando.

La presentatrice è stata una delle grandi protagoniste dell’edizione del reality show di Canale 5 del 2020, stringendo un legame meraviglioso con Tommaso Zorzi e mostrandosi dinamica, pronta al gioco ma anche profondamente interessante. Sono cambiate diverse cose in questi anni, ad esempio Orlando è tornata single dopo la fine del matrimonio con il musicista Simone Gianlorenzi dopo 11 anni insieme, e ora ha voglia di rimettersi in gioco. I fan del Grande Fratello, che rimarranno per sempre affezionati all’edizione del Covid dato che è stata una delle meglio riuscite di sempre a livello di cast ma anche di ascolti, hanno esultato sapendo che Stefania avrebbe fatto il suo ingresso in casa. Anche gli inquilini sembrano averla accolta con piacere, mentre i suoi ex compagni di viaggio fanno il tifo dall’esterno, come nel caso di Zorzi che ha mostrato su Instagram di star seguendo la diretta h24 su Mediaset Extra per vedere la sua grande amica in azione. Non tutti, però, si sono dimostrati così felici.

Grande Fratello, Patrizia De Blanck contro Stefania Orlando

Nel corso dell’edizione del Grande Fratello del 2020, Stefania Orlando si fece una nemica potente. Stiamo parlando di Patrizia De Blanck che, improvvisamente, discusse furiosamente con lei, rompendo ogni rapporto. Ma cosa è successo? Tutto è nato a causa di una Nomination che Stefania fece a Patrizia e che non andò giù alla contessa. Secondo la versione dei fatti raccontata dalla De Blanck, infatti, la presentatrice le avrebbe chiesto di non nominarla potendo rivedere suo marito e lei non l’avrebbe fatto per aiutarla, vedendosi poi invece improvvisamente nominata dalla Orlando. È un motivo valido per interrompere un’amicizia e un rapporto cordiale? A quanto pare sì dato che sono passati ben quattro anni e la contessa non ha ancora digerito la questione.

“Perdono ma non dimentico, mi stava sempre alle calcagna. Strega… Rompi pa**e”.

Questi i commenti maligni di Patrizia su Instagram, sotto al video dell’ingresso al Grande Fratello di Stefania Orlando. La presentatrice ovviamente è ignara di tutto e chissà se quel volpone di Alfonso Signorini non approfitterà dell’affondo social per un bel faccia a faccia trash, che tutti ci meritiamo di poter osservare.

