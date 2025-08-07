TGCom24
Home | VIP | News | Grande Fratello | Grande Fratello, Stefania Orlando pronta a tornare come opinionista?: "Saprei comprendere tutte le dinamiche della Casa"
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
News VIP

Grande Fratello, Stefania Orlando pronta a tornare come opinionista?: "Saprei comprendere tutte le dinamiche della Casa"

Eleonora Gasparini

L'ex amata gieffina Stefania Orlando rompe il silenzio e parla della possibilità di rivederla al Grande Fratello come opinionista insieme alla sua amica Anna Pettinelli.

Grande Fratello, Stefania Orlando pronta a tornare come opinionista?: "Saprei comprendere tutte le dinamiche della Casa"

Stefania Orlando è stata una delle concorrenti più amate e apprezzate del Grande Fratello. Intervistata dalla rivista Mio, la conduttrice ed ex gieffina ha parlato della possibilità di tornare nel reality show condotto da Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista, magari insieme alla sua grande amica Anna Pettinelli.

Stefania Orlando opinionista del Gf? Parla lei!

Fervono i preparativi per il Grande Fratello, che tornerà in onda su Canale 5 con una versione Nip condotta da Simona Ventura in autunno e una Gold guidata da Alfonso Signorini nel 2026. Un’edizione davvero speciale, pensata per riportare nella famosa Casa di Cinecittà alcuni volti che hanno lasciato il segno.

Ma chi saranno le nuove opinioniste? Rumor sempre più insistenti vorrebbero proprio Stefania Orlando come commentatrice del reality show condotto da Signorini, in coppia con l’amica Anna Pettinelli. A rompere il silenzio ci ha pensato proprio l'ex concorrente dell'ultima edizione del Gf che, in un'intervista rilasciata alla rivista Mio, ha dichiarato di sentirsi pronta per ricoprire quel ruolo e parlato della bellissima amicizia che la lega alla nota speaker radiofonica e professoressa di canto di Amici:

Leggi anche Gianmarco Steri vuole a tutti i costi entrare al Grande Fratello

Non ho ricevuto nessuna telefonata, ma mi piacerebbe. Perché credo che, dopo aver avuto l’esperienza diretta nella Casa per ben due volte, saprei riconoscere e comprendere tutte le dinamiche che si sviluppano lì dentro. Potrei dire la mia con cognizione di causa [...] Fare l'opinionista con Anna? Ovviamente non posso confermare nulla. Sarebbe tutto molto bello, ma non so davvero nulla. Lei è molto accudente nei miei confronti, si è sempre dimostrata attenta ai miei bisogni, così come io lo sono ai suoi. Credo che un’amica, da adulte, sia come una sorella che non hai mai avuto e che ti sei scelta. Quando ci scegliamo tra donne, ci riconosciamo.

Le parole di Stefania Orlando su Beatrice Luzzi e gli Shailenzo

Dopo aver rivelato che le piacerebbe diventare opinionista del Grande Fratello, Stefania Orlando è tornata a parlare di alcuni protagonisti della passata edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L'ex gieffina ha commentato gli scontri avuti in diretta con Beatrice Luzzi e rivelato il suo pensiero su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato:

Penso che Beatrice abbia fatto il suo lavoro con le sue idee e io il mio con le mie. È normale che ci siamo scontrate su alcuni temi, probabilmente non saremo mai d’accordo. Se avessimo avuto le stesse opinioni forse sarebbe andata diversamente [...] Ho sempre detto apertamente che, secondo me, Shaila e Lorenzo erano una coppia da reality. C’era attrazione, passione, ma tutto sembrava legato al contesto. Infatti, il loro rapporto si è concluso con la fine del programma. Credo che se avessero giocato singolarmente avrebbero potuto esprimere meglio la loro personalità, soprattutto quella parte ironica e leggera che non è emersa. È stato un peccato, per entrambi.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Grande Fratello, Amanda Lecciso e Iago Garcia spiazzano i fan: cosa succede?
news VIP Grande Fratello, Amanda Lecciso e Iago Garcia spiazzano i fan: cosa succede?
Forbidden Fruit Anticipazioni 8 agosto 2025: Halit derubato da Yildiz!
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 8 agosto 2025: Halit derubato da Yildiz!
Pomeriggio 5 completamente rinnovato: le Anticipazioni sulla nuova edizione condotta da Gianluigi Nuzzi
news VIP Pomeriggio 5 completamente rinnovato: le Anticipazioni sulla nuova edizione condotta da Gianluigi Nuzzi
Temptation Island, Jenny Guardiano sbotta furiosa contro Tony Renda e si difende dalle accuse: "Ecco la verità"
news VIP Temptation Island, Jenny Guardiano sbotta furiosa contro Tony Renda e si difende dalle accuse: "Ecco la verità"
Beautiful Anticipazioni Puntata dell'8 agosto 2025, replica: Ridge in ansia, tornerà mai la pace a casa Forrester?
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata dell'8 agosto 2025, replica: Ridge in ansia, tornerà mai la pace a casa Forrester?
Temptation Island, ritorno di fiamma tra Rosario e Lucia (VIDEO)
news VIP Temptation Island, ritorno di fiamma tra Rosario e Lucia (VIDEO)
Gf Vip, Luca Onestini e Aleska Genesis è finita tra accuse di tirchieria, lei mostra la chat GPT che consiglia di lasciarlo
news VIP Gf Vip, Luca Onestini e Aleska Genesis è finita tra accuse di tirchieria, lei mostra la chat GPT che consiglia di lasciarlo
Beautiful: Hunter Tylo, la prima e indimenticabile Taylor, confessa perché ha lasciato la Soap
anticipazioni TV Beautiful: Hunter Tylo, la prima e indimenticabile Taylor, confessa perché ha lasciato la Soap
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
Tradimento
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV