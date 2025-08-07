Grande Fratello, Stefania Orlando pronta a tornare come opinionista?: "Saprei comprendere tutte le dinamiche della Casa"

News VIP

L'ex amata gieffina Stefania Orlando rompe il silenzio e parla della possibilità di rivederla al Grande Fratello come opinionista insieme alla sua amica Anna Pettinelli.

Stefania Orlando è stata una delle concorrenti più amate e apprezzate del Grande Fratello. Intervistata dalla rivista Mio, la conduttrice ed ex gieffina ha parlato della possibilità di tornare nel reality show condotto da Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista, magari insieme alla sua grande amica Anna Pettinelli.

Stefania Orlando opinionista del Gf? Parla lei!

Fervono i preparativi per il Grande Fratello, che tornerà in onda su Canale 5 con una versione Nip condotta da Simona Ventura in autunno e una Gold guidata da Alfonso Signorini nel 2026. Un’edizione davvero speciale, pensata per riportare nella famosa Casa di Cinecittà alcuni volti che hanno lasciato il segno.

Ma chi saranno le nuove opinioniste? Rumor sempre più insistenti vorrebbero proprio Stefania Orlando come commentatrice del reality show condotto da Signorini, in coppia con l’amica Anna Pettinelli. A rompere il silenzio ci ha pensato proprio l'ex concorrente dell'ultima edizione del Gf che, in un'intervista rilasciata alla rivista Mio, ha dichiarato di sentirsi pronta per ricoprire quel ruolo e parlato della bellissima amicizia che la lega alla nota speaker radiofonica e professoressa di canto di Amici:

Non ho ricevuto nessuna telefonata, ma mi piacerebbe. Perché credo che, dopo aver avuto l’esperienza diretta nella Casa per ben due volte, saprei riconoscere e comprendere tutte le dinamiche che si sviluppano lì dentro. Potrei dire la mia con cognizione di causa [...] Fare l'opinionista con Anna? Ovviamente non posso confermare nulla. Sarebbe tutto molto bello, ma non so davvero nulla. Lei è molto accudente nei miei confronti, si è sempre dimostrata attenta ai miei bisogni, così come io lo sono ai suoi. Credo che un’amica, da adulte, sia come una sorella che non hai mai avuto e che ti sei scelta. Quando ci scegliamo tra donne, ci riconosciamo.

Le parole di Stefania Orlando su Beatrice Luzzi e gli Shailenzo

Dopo aver rivelato che le piacerebbe diventare opinionista del Grande Fratello, Stefania Orlando è tornata a parlare di alcuni protagonisti della passata edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L'ex gieffina ha commentato gli scontri avuti in diretta con Beatrice Luzzi e rivelato il suo pensiero su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato:

Penso che Beatrice abbia fatto il suo lavoro con le sue idee e io il mio con le mie. È normale che ci siamo scontrate su alcuni temi, probabilmente non saremo mai d’accordo. Se avessimo avuto le stesse opinioni forse sarebbe andata diversamente [...] Ho sempre detto apertamente che, secondo me, Shaila e Lorenzo erano una coppia da reality. C’era attrazione, passione, ma tutto sembrava legato al contesto. Infatti, il loro rapporto si è concluso con la fine del programma. Credo che se avessero giocato singolarmente avrebbero potuto esprimere meglio la loro personalità, soprattutto quella parte ironica e leggera che non è emersa. È stato un peccato, per entrambi.

