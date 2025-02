Grande Fratello, Stefania Orlando lascia momentaneamente la Casa: l'annuncio ufficiale

News VIP

È ufficiale! La concorrente Stefania Orlando, per motivi personali, ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello!

Stefania Orlando ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello. Ad annunciarlo è stata la produzione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini che, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sui sito, ha informato i fan della decisione presa dalla showgirl.

A distanza di alcune ore dall'ultima puntata del Grande Fratello, che ha visto l'eliminazione dal gioco di Iago Garcia, è arrivato un nuovo colpo di scena. La concorrente Stefania Orlando ha deciso di lasciare momentaneamente il reality show condotto da Alfonso Signorini per motivi personali. L'annuncio ufficiale è arrivato direttamente dalla pagina social del programma: "Stefania Orlando, per motivi personali, lascia momentaneamente la Casa di Grande Fratello".

Quale sarà la verità? Ma soprattutto, l'amatissima Stefania rientrerà in gioco per continuare la sua esperienza televisiva? Non sarebbe la prima volta che una concorrente quest'anno abbandona il gioco per motivi personali. Ricordiamo, infatti, Enzo Paolo Turchi, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo! Con la speranza di rivederla presto, attendiamo ulteriori dettagli per capire quale sarà il suo destino nella Casa.

Iago Garcia eliminato

L'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 24 febbraio 2025, ha visto l'uscita di scena di Iago Garcia. Il concorrente ha perso al televoto contro Giglio ed è stato costretto ad abbandonare definitivamente la Casa più spiata d'Italia. Un'eliminazione davvero inaspettata, che è stata commentata anche dal diretto interessato. Raggiunto dai microfoni della pagina ufficiale Instagram del programma, l'attore spagnolo ha fatto un piccolo bilancio della sua esperienza e ringraziato tutti per l'affetto ricevuto:

Sono già fuori dalla Casa, la Casa più amata d’Italia e sono molto contento di questa esperienza, di avere dato un po’ di più, di avere espresso la mia. Non abbiate mai paura di esprimere la vostra idea, il vero successo è qua dentro e io me lo porto. Baci a tutti e ci vediamo presto.

Una grande "perdita" per le dinamiche del Gf, ma anche per alcuni concorrenti che avevano trovato in Iago un vero e proprio punto di riferimento nella Casa. Come sottolineato anche da Alfonso Signorini, gli esiti del televoto sono ormai influenzati dalle coalizioni dei fandom. Molto probabilmente, il suo astio nei confronti della coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato lo ha fortemente penalizzato.

Dopo Iago, chi sarà la concorrente ad abbandonare definitivamente il reality show? Al televoto per l'eliminazione ci sono ben cinque donne: Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Maria Teresa Ruta, Zeudi Di Palma e Helena Prestes. Dopo la proclamazione di Jessica Morlacchi come prima finalista, ci aspettiamo di tutto! Ricordiamo inoltre che l'ex Miss Italia, nel caso dovesse uscire, possiede il famoso biglietto per rientrare in gioco. L'appuntamento è per giovedì 27 febbraio 2025 in prima serata su Canale 5.

