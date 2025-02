Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti ferita da Tommaso Franchi: ''Mi ha scacciato''

News VIP

Mariavittoria delusa dalla reazione di Tommaso Franchi dopo l'incontro con la nonna nella puntata del Grande Fratello. Ecco cosa è successo.

Dopo la puntata del Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti ha ammesso di essere rimasta ferita dal comportamento di Tommaso Franchi dopo l’incontro con la nonna Albamaria. Ecco cosa è successo e la confessione della gieffina dopo la diretta del reality show di Canale 5.

Grande Fratello, Tommaso Franchi incontra la nonna Albamaria

Nel corso della nuova puntata del Grande Fratello, mentre Yulia Bruschi ha confermato la sua non presenza nonostante lo scandalo per il presunto ritorno di fiamma con il suo ex, Tommaso Franchi ha ricevuto una bella sorpresa da parte della nonna Albamaria, una figura centrale nella sua vita anche a causa di alcune problematiche insorte durante la sua adolescenza, legate anche ad un grave trauma di sua madre. La nonna di Tommaso è decisamente una donna sprint e ha cercato di sostenere il suo nipote preferito con tante parole di incoraggiamento, ma non ha speso nessuna parola positiva su Mariavittoria Minghetti.

Nelle ultime settimane, il rapporto tra i due gieffini si è un po’ incrinato a causa delle dichiarazioni shock di Alfonso D’Apice prima della sua eliminazione dal GF, che hanno messo in crisi il rapporto scatenando la folle gelosia del giovane idraulico toscano. Interpellata da Alfonso Signorini, dopo aver ammesso di non voler conoscere Mariavittoria per dedicare il tempo a Tommaso durante il collegamento, ha poi commentato:

“Io sono un po’ gelosa, perché Tommaso è mio. Se lui è contento e stanno bene insieme, io sono contenta per lui. Lui ha visto veramente l’amore con me e suo nonno, quindi sa riconoscerlo. Mariavittoria ci sarà, ma per ora ci sono io!”.

Tutti sono scoppiati a ridere anche Mariavittoria, che ha compreso la bonaria gelosia della nonna del suo fidanzato, conoscendo anche il rapporto particolare che c’è tra loro. Tuttavia, Franchi non ha avuto la stessa reazione dopo aver parlato con la nonna e ha fatto un gesto particolare e freddo nei confronti della dottoressa romana, che se ne è lamentata con Shaila Gatta dopo la fine della diretta. Ecco tutti i dettagli.

Grande Fratello, Mariavittoria delusa da Tommaso

Dopo aver parlato con l’adorata nonna Albamaria, che ha confessato di non essere potuta fisicamente presentarsi nella casa del Grande Fratello a causa di un intervento alla gamba piuttosto importante, Tommaso Franchi sembra aver reagito male al suo rientro nel salotto. È possibile che il giovane idraulico toscano abbia incamerato un po’ di stress ed emozioni contrastanti per questo incontro con la nonna, ma di certo Mariavittoria Minghetti non si sarebbe aspettata che la evitasse completamente al suo ritorno in salotto.

“Vedo mio nipote stare male, quindi non mi aspettavo niente di diverso. Il fatto che Tommaso uscito dalla super led mi abbia scacciato, mi ha ferito tantissimo”.

Questo lo sfogo di Mariavittoria con Shaila Gatta dopo la puntata del Grande Fratello, avendo notato che Tommaso è tornato in salotto l’ha totalmente evitata dopo la parole della nonna. La dottoressa romana non ha trovato normale questo comportamento dato che lei è la sua compagna e che si è anche commossa nell’ascoltarlo parlare con la nonna, ridendo quando lei si è rifiutata di incontrarla. Ci sarà maretta tra i due nelle prossime ore?

