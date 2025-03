Grande Fratello, Stefania Orlando e Shaila Gatta a confronto: "Perché non ammetti che Lorenzo ha orchestrato tutto?" (VIDEO)

News VIP

Dopo le tensioni nell'ultima puntata del GF, Stefania Orlando e Shaila Gatta hanno cercato un confronto per discutere delle loro incomprensioni.

Nella puntata del Grande Fratello di ieri, giovedì 6 marzo, è andato in onda lo smascheramento di Lorenzo Spolverato. Grazie a una clip del 13 gennaio che confermava il suo tentativo di creare una dinamica tra Shaila Gatta ed Emanuele Fiori, il modello milanese è stato messo con le spalle al muro e a nulla sono valse le sue scuse e i tentativi di giustificarsi. Nonostante il modello sia stato sbugiardato, Shaila ha continuato a sostenere che era innocente e su questo si è confrontata con Stefania Orlando in salotto, nel post-puntata.

GF, Stefania e Shaila a confronto: "Come fai a non vedere che Lorenzo manovra le cose?"

Lo smascheramento di Lorenzo Spolverato ha spinto il modello a un acceso scontro con Stefania Orlando, che ha ribadito di trovarlo un vero attore e che riteneva che avesse orchestrato le dinamiche del gioco per i suoi scopi. Di parere contrario è apparsa invece Shaila Gatta: sebbene l'ex velina e il modello non siano più una coppia, Shaila continua a sostenere il concorrente e ha avuto un duro confronto con Stefania.

Quest'ultima ha chiesto alla ballerina perché continuasse a negare che Lorenzo ha orchestrato una dinamica con Emanuele: "Sarebbe colpa mia? Fammi capire, mi dici che sono cattiva, ma perché? Pensi che se diciamo che Lorenzo fa dinamiche, allora, sono io a mettere in giro queste voci? Anche Alfonso l'ha confermato, non te la prendere con me". Stefania ha proseguito la sua disamina del modello milanese, facendo notare all'ex velina che Lorenzo si è comportato un po' come un regista, creando dinamiche e clip a suo beneficio.

Anche Jessica Morlacchi ha sostenuto la tesi della conduttrice, sebbene Shaila continui a ribadire che non è così: "Era solo uno scherzo, non era serio". Stefania ha fatto notare alla ballerina che si comporta così perché accecata dall'amore che nutre per Spolverato, ma che l'averlo lasciato era stata la decisione più giusta per lei e il suo percorso nella Casa del GF. Su Lorenzo, Stefania continua a ribadire che il modello è stato abile a orchestrare tutto e che hanno visto tutti la faccia sconvolta di Shaila alla proposta di creare una dinamica con Emanuele: "Tu hai fatto bene ad arrabbiarti, ma scherzi?".

Nonostante restino entrambe della loro opinione, alla fine, Shaila si scusa con Stefania per averla definita cattiva e le due concorrenti si scambiano un lungo abbraccio.

GF, lite tra le gieffine dopo la puntata: ecco cosa è successo

Dopo la fine della diretta, le donne della Casa del GF sono state protagoniste di un duro confronto sulle vicende accadute in puntata. Al centro delle polemiche le parole molto dure di Jessica Morlacchi verso Chiara Cainelli: la trentina è stata definita "profumiera" dall'ex vocalist dei Gazosa e queste parole hanno scatenato la reazione infastidita di Alfonso D'Apice, che dallo studio ha tuonato contro Jessica.

Ma nello scontro sono state coinvolte anche Shaila e Maria Vittoria: la ballerina ha cercato di indagare sulla presunta gelosia della dottoressa verso l'ex corteggiatrice, ma Maria Vittoria è parsa irremovibile: "Le ho spiegato già tutto, umanamente mi dispiace per lei, ma anche lei mi ha detto tante cose brutte".

Infine, lo scontro ha visto anche Zeudi Di Palma sotto accusa per alcune dichiarazioni su Maria Vittoria e Tommaso Franchi, che si sono mostrati infastiditi dalle parole dell'ex Miss Italia e dalla sua nomination, che hanno considerato un atto strategico. Tommaso ha accusato Zeudi di parlare come Alfonso D'Apice, mentre Zeudi ha smentito che dietro la sua nomination ci fosse una strategia.

Scopri le ultime news su Grande Fratello