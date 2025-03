Grande Fratello, caos nella Casa: duro confronto tra le concorrenti dopo la diretta (VIDEO)

News VIP

Le donne della Casa del Grande Fratello si confrontano su quanto accaduto in diretta: dalle pesanti accuse mosse a Chiara Cainelli alla nomination fatta da Zeudi Di Palma ai danni di Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti.

L'ultima puntata del Grande Fratello, che ha visto l'eliminazione dal gioco di Federico Chimirri, ha decisamente alterato le dinamiche del gioco. Nella notte, infatti, le donne della Casa si sono rese protagoniste di un duro confronto in cui hanno commentato quando accaduto in diretta.

Duro confronto tra le donne della Casa dopo la puntata del Gf

La puntata di ieri del Grande Fratello è stata davvero difficile per Chiara Cainelli, che è finita nel mirino dalla maggior parte dei concorrenti. La concorrente trentina è stata duramente attaccata e criticata in particolar modo da Jessica Morlacchi, Mariavittoria Minghetti e Stefania Orlando per l'atteggiamento, a detta loro, altezzoso e poco rispettoso assunto nella Casa. "Sei una profumiera" ha affermato la cantante romana provocando la reazione furiosa di Alfonso D'Apice, che ha deciso di intervenire dallo studio per difendere la sua fidanzata:

Sono molto arrabbiato. Ti ho trovata molto scostumata verso Chiara. Sei stata offensiva, cattiva. Senza pensare che è una ragazza di 25 anni e ha una famiglia a casa che la guarda. Sei stata veramente cattiva. Pensa se queste parole le avessero dette a te, tu come avresti reagito. Sei una persona molto cattiva Jessica. Ne risponderai di fronte a Dio.

A commentare quanto accaduto in diretta ci hanno pensato tutte le donne della Casa, che si sono rese protagoniste di un duro faccia a faccia in salone. Il primo argomento trattato è la lite fra Mariavittoria e Chiara. Shaila Gatta ha cercato di far ammettere alla giovane dottoressa che lei sia effettivamente gelosa della trentina, ma lei ha continuato a negare: "Gli ho spiegato già tutto, umanamente mi dispiace per lei, ma anche lei mi ha detto tante cose brutte". Alla discussione si sono poi aggiunte Jessica, Stefania e anche Zeudi Di Palma, che ha chiarito la sua posizione e preso le difese dell'amica.

Zeudi sotto accusa

Chiuso l'argomento Chiara Cainelli, le donne della Casa hanno spostato l'attenzione sulle constatazioni di Zeudi Di Palma sui #Tommavi. Sia Mariavittoria Minghetti che Tommaso Franchi hanno ammesso di essere stati infastiditi dalle parole che la ragazza ha utilizzato per motivare la sua nomination in puntata.

"Io qua dentro non sarei durata 10 giorni senza Tommaso" ha ammesso la Minghetti seguita dal giovane idraulico, che ha accusato l'ex Miss Italia di aver assunto durante la puntata del Gf lo stesso atteggiamento di Alfonso D'Apice "In puntata parli come lui, identica". Infastidita e spiazzata dall'accusa mossa da Tommaso, Zeudi ha ribadito come non ci sia stata malizia dietro la sua Nomination: arrivati a questo punto del gioco bisogna nominare qualcuno e ha trovato alcuni comportamenti della coppia distruttivi.

Come si evolverà il clima nella Casa nei prossimi giorni? Ricordiamo che in nomination ci sono proprio Zeudi, Chiara, Stefania, Shaila e Mariavittoria. Uno scontro tutto al femminile. Quello che, però, non sanno è che il televoto è per la proclamazione del terzo finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini. Chi di loro riuscirà a conquistare un posto in finale? L'appuntamento è per lunedì 10 marzo 2025 in prima serata su Canale 5.

