Grande Fratello, Stefania Orlando è rientrata nella Casa. Il suo staff: "Tutto sotto controllo"

Dopo il comunicato che annunciava che Stefania Orlando aveva momentaneamente lasciato la Casa del GF, la gieffina è rientrata e il suo staff ha svelato cosa è successo.

Nelle scorse ore, Stefania Orlando ha abbandonato momentaneamente la Casa del Grande Fratello. Con un comunicato il suo staff ne ha annunciato il rientro e ha svelato cosa è successo alla gieffina, rassicurando i fan dell'ex conduttrice sulle sue condizioni di salute.

GF, Stefania Orlando ritorna in Casa: il comunicato del suo staff

Questa mattina, con un comunicato ufficiale, il GF ha annunciato che Stefania Orlando ha lasciato momentaneamente il reality show condotto da Alfonso Signorini per motivi personali. L'annuncio ufficiale è arrivato direttamente dalla pagina social del programma: "Stefania Orlando, per motivi personali, lascia momentaneamente la Casa di Grande Fratello".

I fan del programma si sono subito allarmati, soprattutto, perché non è certo la prima volta che un concorrente di questa edizione del programma tv chiede di lasciare la Casa per non farvi più ritorno.

Negli scorsi mesi, infatti, ad abbandonare il gioco sono stati Enzo Paolo Turchi, Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo (per ben due volte) e Ilaria Galassi. Per fortuna, l'uscita di Stefania Orlando dalla Casa era davvero momentanea, come ha confermato il suo staff postando un aggiornamento sulle condizioni di salute della gieffina, in seguito alla preoccupazione dei fan.

GF, ecco cosa è successo a Stefania Orlando e perché ha lasciato la Casa

Con una storia pubblicata sul suo account Instagram, lo staff di Stefania Orlando ha comunicato ai followers il ritorno nella Casa dell'ex vippona. In questo modo, è stato confermato che la gieffina resterà nel reality show: "Stefania è tornata nella casa". Inoltre, lo staff ha aggiunto che le sue condizioni di salute non sono preoccupanti e che è tutto sotto controllo:

"Tutto sotto controllo, nessun problema, nulla di preoccupante. Grazie per i vostri messaggi di affetto e di interesse: il gioco continua!"

Il ritorno di Stefania Orlando nella Casa del GF ha rassicurato i fan, che temevano che la gieffina volesse decidere di abbandonare il gioco. Nel corso dell'ultima puntata, andata in onda ieri sera, lunedì 24 febbraio, la gieffina ha dovuto dire addio a Iago Garcia, con cui aveva instaurato un'amicizia speciale, che non è però sfociata in una relazione tra i due: "Tra noi c'è un'intesa mentale, se avessi avuto intenzione ci avrei provato, avrei fatto qualche passo in avanti" ha dichiarato la gieffina nel corso della diretta.

