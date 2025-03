Grande Fratello, Stefania Orlando e Maria Vittoria nel mirino di alcuni degli inquilini: "Dicono cose brutte e..." (VIDEO)

News VIP

Al GF, alcuni degli inquilini hanno manifestato un certo fastidio nei confronti di Maria Vittoria Minghetti e Stefania Orlando. Ecco cosa è successo!

Nel corso dell'ultima diretta del Grande Fratello, andata in onda ieri sera, lunedì 3 marzo, su Canale 5, le nomination hanno causato nuove tensioni tra gli inquilini. Questa volta a finire nel mirino di alcuni dei gieffini sono state Maria Vittoria Minghetti e Stefania Orlando. Le due concorrenti del programma tv condotto da Alfonso Signorini sono state duramente criticate da Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli.

GF, Stefania Orlando e Maria Vittoria Minghetti criticate da alcuni inquilini

Riunitisi in salotto, Shaila, Lorenzo, Chiara e Zeudi hanno analizzato il comportamento di Maria Vittoria e Stefania. A detta degli gieffini, la dottoressa romana avrebbe assunto da qualche settimana un comportamento molto ambiguo nei loro confronti e Tommaso Franchi la coprirebbe ogni volta che viene chiamata in un confronto, per timore che possa lasciarsi andare a commenti inopportuni.

Chiara ha sottolineato che con la sua nomination verso di lei ha provato di avere un comportamento molto contraddittorio e che ci sai altro sotto. "La sera prima abbiamo parlato, poi che fai mi nomini? Non ha senso!" ha affermato l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

"Ma ha detto delle cose molto brutte anche contro di me" ha aggiunto Spolverato, mostrandosi sempre più convinto della malafede della dottoressa nei suoi confronti. Anche Shaila è dello stesso parere e aggiunge che anche Stefania Orlando mantiene un atteggiamento ostile nei suoi confronti, oltre che del loro gruppo: "Anche se non pensava che l'avrei nominata..."

GF, Shaila su Maria Vittoria: "Non mi vuole davvero bene"

Poco dopo, in giardino, Shaila si è lasciata andare contro Maria Vittoria e sulla mancanza di affetto che da qualche tempo avverte. A detta dell'ex velina, infatti, la nomination di Maria Vittoria nell'ultima puntatata del GF contro Chiara Cainelli è la prova che anche la dottoressa abbia voltato le spalle al loro gruppo, preferendo seguire "la massa".

Pur essendole amica, Shaila ha ammesso di non fidarsi più come prima di lei: "Non è la prima volta che è ambigua, le voglio bene, però è evidente che il bene non è ricambiato" ha ammesso delusa. A suo dire, infatti, Maria Vittoria sarebbe dovuta intervenire quando Signorini ha chiesto chi fosse dalla sua parte e il suo mancato intervento le ha reso chiaro che la dottoressa non è poi così legata come afferma di essere:

"Le ho dato un'altra occasione, ma non è una persona che mi vuole bene. Non ha speso una parola positiva per me, lei gioca a discapito di persone che le hanno voluto bene, è una cosa meschina. Era presente alla discussione e si è schierata dalla parte della massa, non ha coraggio. Gratitudine zero. Non mi difende mai. Chiara si è messa molto più in protezione nostra"

Anche Lorenzo ha ribadito che la fidanzata di Tommaso Franchi non gli ispira più fiducia e crede che non sia del tutto sincera, dati i comportamenti ambigui che ha avuto negli ultimi mesi con loro.

