Grande Fratello, Shaila Gatta contro Mariavittoria Minghetti: "Non ha coraggio, ho perso tempo con lei" (VIDEO)

Shaila Gatta è tornata all'attacco contro Mariavittoria Minghetti. Parlando con il suo amato Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Fratello, la ballerina ha ribadito le proprie critiche nei confronti della dottoressa.

Mariavittoria continua a stare al centro delle critiche nella Casa del Grande Fratello. Dopo essere stata duramente attaccata da Chiara Cainelli per la nomination ricevuta in diretta, la giovane dottoressa è finita nel mirino di Shaila Gatta, che l'ha accusata di seguire la massa e di agire per strategia.

Mariavittoria sotto accusa al Gf

La nomination fatta da Mariavittoria Minghetti durante l'ultima puntata del Grande Fratello ai danni di Chiara Cainelli continua a essere argomento di discussione nella Casa più spiata d'Italia. Dopo essersi resa protagonista di un'accesa lite con il suo fidanzato Tommaso Franchi, reo di non averla difesa dalle accuse mosse in diretta dalla concorrente trentina, la giovane dottoressa è finita nel mirino anche di Shaila Gatta.

Pur provando un grande affetto verso la Minghetti, infatti, la ballerina campana non può fare a meno di reputarla una persona poco lineare e coerente. "Non è la prima volta che è ambigua, le voglio bene però..." ha affermato l'ex velina di Striscia la Notizia commentando l'ultima diretta e in particolar modo la nomination fatta dalla dottoressa ai danni di Chiara.

Shaila chiude con Mariavittoria

Parlando con Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta si è lasciata andare a un lungo sfogo in cui ha accusato Mariavittoria Minghetti di non essersi comportata da amica con loro, specialmente con lei. Ripensando alla famosa gita fuori dalla Casa e alla discussione avuta con Helena Prestes, la concorrente campana ha criticato la dottoressa per non averla difesa quando Alfonso Signorini ha chiesto chi fosse dalla sua parte. Delusa e amareggiata per i suoi comportamenti contraddittori, la ballerina ha infatti dichiarato:

Le ho dato un'altra occasione, ma non è una persona che mi vuole bene. Non ha speso una parola positiva per me, lei gioca a discapito di persone che le hanno voluto bene, è una cosa meschina. Era presente alla discussione e si è schierata dalla parte della massa, non ha coraggio. Gratitudine zero. Non mi difende mai. Chiara si è messa molto più in protezione nostra.

Non volendo più proseguire questa avventura al fianco di persone che non le attribuiscono lo stesso valore che lei dà agli altri, Shaila si è detta pronta a chiudere la sua amicizia con Mariavittoria: "Non mi interessa più. Ne ho perso fin troppo di tempo con lei". A farle eco Lorenzo, che ha accusato la fidanzata di Tommaso Franchi di non essere venuta fuori per quella che è veramente. Come proseguirà la convivenza tra i concorrenti ancora in gioco? Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show, che andrà in onda giovedì 6 marzo 2025 in prima serata su Canale 5. Ricordiamo che al televoto per l'eliminazione ci sono proprio Chiara e Mariavittoria insieme a Stefania Orlando e Federico Chimirri. Chi uscirà?

