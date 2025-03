Grande Fratello, Stefania Orlando contro Chiara Cainelli: "Il suo ruolo nella Casa è solo questo" (VIDEO)

News VIP

Dopo aver cercato di risollevare l'umore a Mariavittoria Minghetti, Stefania Orlando è tornata a commentare e criticare il comportamento assunto da Chiara Cainelli nella Casa del Grande Fratello.

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera giovedì 6 marzo 2025 su Canale 5. Tra le concorrenti al televoto anche Mariavittoria Minghetti e Stefania Orlando, che sono tornate a commentare e criticare il comportamento assunto da Chiara Cainelli nella Casa più spiata d'Italia.

Le critiche di Stefania Orlando

Momenti difficili per Mariavittoria Minghetti, che negli ultimi giorni si è resa protagonista di numerosi confronti con Lorenzo Spolverato, Tommaso Franchi e Chiara Cainelli, che l'ha accusata di essere falsa e incoerente. Il comportamento assunto dalla concorrente trentina, però, non è per niente piaciuto a Stefania Orlando, che non ha perso occasione di dire la sua e criticarla.

Vedendo Mariavittoria tormentata dalla situazione che si è creata nella Casa, Stefania le si è avvicinata per darle qualche prezioso consiglio. La showgirl le ha fatto i complimenti per come si è comportata con tutti gli inquilini e le ha consigliato di non di non dare adito a polemiche con Lorenzo Spolverato e di non sentirsi in colpa se ha cambiato idea su alcuni di loro: "Non ti sentire assolutamente in colpa. Devi resistere". Un pensiero condiviso dalla giovane dottoressa, che si è detta decisa a godersi le ultime settimane.

Le due concorrenti sono poi tornate a parlare del comportamento di Chiara. Senza mezzi termini, Stefania ha affermato che la concorrente si è attaccata ai concorrenti più forti per andare avanti nel gioco: "Senza Lorenzo e Shaila non saprebbe cosa fare, è il loro avvocato difensore, è questo il suo ruolo qua dentro. A lei fa comodo stare lì e fare l'alfiere". La sua idea è che la fidanzata di Alfonso D'Apice si sia appoggiata a Lorenzo Spolverato e adesso non faccia altro che adularlo, ma che sarà la prima persona che la coppia farà fuori in caso di difficoltà.

Un'altra convinzione della Orlando riguarda il burrascoso rapporto tra Chiara e Javier Martinez. Secondo lei, la discussa e chiacchierata concorrente trentina non ha del tutto accettato il rifiuto del pallavolista argentino e, per questo motivo, non perde occasione di attaccarlo e screditarlo con e davanti a tutti. Sarà davvero così?

Le anticipazioni della nuova puntata del Gf

Continua la corsa per la vittoria finale per i concorrenti del Grande Fratello. Stasera, giovedì 6 marzo, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata ricca di colpi di scena. I gieffini saranno convinti di fare le normali nomination ma, invece, daranno il via a un meccanismo che porterà alla proclamazione del terzo finalista.

Non mancheranno le sorprese. La ballerina Shaila Gatta, ancora in crisi con Lorenzo Spolverato, riceverà la visita della mamma Luisa. La dottoressa Mariavittoria Minghetti, che nella Casa ha raccontato le sue fragilità, riceverà una commovente lettera da parte del fratello, con il quale non è in ottimi rapporti. Spazio infine all'eliminazione della serata. I concorrenti al televoto sono Mariavittoria, Stefania Orlando, Federico Chimirri e Chiara Cainelli.

Secondo i sondaggi online, al momento quelli più a rischio sarebbero Mariavittoria e Federico. Sul forum del Grande Fratello al primo posto si posiziona Stefania con il 41%. Stesso risultato anche sul Reality Edition dove vede trionfare la showgirl, seguita da Chiara. Chi uscirà a un passo dalla finalissima? L'appuntamento è per stasera, alle 21.40 circa su Canale 5. Non mancate!

