Grande Fratello, Stefania Orlando attaccata ferocemente dal fandom di Zeudi Di Palma: arriva la replica dell'ex vippona

News VIP

Stefania Orlando non è più una delle concorrenti del GF, eppure continua a essere bersaglio degli attacchi del fandom di Zeudi Di Palma. Ecco cosa ha risposto l'ex vippona.

Stefania Orlando è stata una delle concorrenti di questa edizione del Grande Fratello più apprezzate dal pubblico, ma purtroppo, l'ex vippona ha dovuto abbandonare il gioco in una delle ultime puntate del reality show condotto da Alfonso Signorini in onda su Canale 5. Nonostante sia fuori dal gioco, Stefania non ha perso occasione per dire la sua sulle dinamiche all'interno della Casa e ha più volte ribadito la sua opinione sugli Shailenzo e su Zeudi Di Palma. Questo l'ha portata e essere attaccata duramente dal fandom dell'ex Miss Italia, che le ha rivolto offese di natura molto grave, portando l'ex vippona a intervenire.

GF, Stefania Orlando attaccata dal fandom di Zeudi Di Palma: arriva la replica dell'ex vippona

Dopo l'ennesimo insulto ricevuto dal fandom di Zeudi Di Palma, Stefania Orlando ha deciso di intervenire e replicare alle offese: sui social, infatti, alcuni fan della prima finalista del GF hanno pensato bene di insultare pesantemente l'ex vippona, facendo leva sulla sua vita privata. In maniera del tutto ingiusta e con una certa crudeltà, un hater - che si professa fan di Zeudi - ha esordito così contro Orlando: "Una cosa bella c’è, che la Orlando non sentirà mai il profumo della pelle di un figlio…È stata ed è marcia dentro". Un simile insulto non è passato inosservato e a replicare è stata la diretta interessata.

Stefania Orlando aveva già rivelato, al GF, quanto fosse delicato per lei il tema della maternità ed essendo un tasto dolente per lei, non ha voluto restare in silenzio, ma ha deciso di rispondere per le rime, portando l'hater a cancellare il commento: "Pensa fare figli e ritrovarli a scrivere queste stron**te su X. E questi sarebbero i fan di Zeudi? Annamo bene". Diversi fan hanno deciso di scendere in campo in difesa di Stefania Orlando, ma non è mancata anche la replica di altri sostenitori di Zeudi Di Palma.

Prendendo le distanze da un simile commento, un fan dell'ex Miss Italia ha chiesto a Stefania Orlando di non fare della proverbiale "tutta l'erba un fascio", poiché non tutti i fan di Zeudi avevano comportamenti così tossici e negativi: "Sbagli purtroppo a generalizzare. I fan di Zeudi supportano Zeudi senza screditare. Chi scrive queste cose fa parte di quelle persone tossiche che vanno solo ignorate". A queste parole, l'ex vippona ha però risposto che combattere la parte tossica del fandom spetta in primis a loro che si dichiarano fan della gieffina.

GF, Zeudi Di Palma ricorda Stefania Orlando, ma l'ex vippona non crede alla sua buona fede

Nonostante Stefania Orlando non sia più parte del GF, continua a seguire il reality show e ha assistito a una scena che l'ha portata a dubitare di Zeudi Di Palma. L'ex Miss Italia era in giardino ad ascoltare musica con gli altri inquilini e tra i brani che sono passati alla radio ne ha riconosciuto uno che Stefania Orlando canticchiava in Casa: "Stefy, ti ricordi quando cantavamo insieme?" ha allora detto rivolgendosi alle telecamere. La showgirl però non ha apprezzato le parole di Zeudi e ha scritto su X in maniera ironica:

"Che tenera, È la stessa che rideva divertita quando Lorenzo saltava con disprezzo con le scarpe sul mio letto?"

Le parole di Stefania Orlando contro Zeudi Di Palma non sono state apprezzate dal fandom dell'ex Miss e la stessa Stefania ha deciso di rispondere in maniera ironica, sottolineando di "essere diventata un'ossessione per i fan tossici" e che questa era la sua più grande vittoria.

sbagli purtroppo a generalizzare. i fan di zeudi supportano zeudi senza screditare. chi scrive ste cose fa parte di quelle persone tossiche che vanno solo ignorate — Noemi🐅 (@nnooeemmii00) March 26, 2025

Scopri le ultime news su Grande Fratello