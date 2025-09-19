TGCom24
Grande Fratello, Sophie Codegoni parla della chirurgia estetica: ''È una cosa psicologica, vai in competizione''

Irene Sangermano

Sophie Codegoni, ex concorrente del Grande Fratello, parla del suo rapporto con la chirurgia estetica. Ecco a chi avrebbe voluto assomigliare.

Grande Fratello, Sophie Codegoni parla della chirurgia estetica: ''È una cosa psicologica, vai in competizione''

Ex protagonista del Grande Fratello, nonché ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni è tornata a parlare del suo rapporto con la chirurgia estetica ospite de La Volta Buona.

Grande Fratello, Sophie Codegoni torna in tv

Dopo aver preso parte a Uomini e Donne nelle vesti di tronista e poi di concorrente al Grande Fratello, Sophie Codegoni è diventata un volto noto del piccolo schermo, ma soprattutto di Instagram dove lavora come influencer ormai da diversi anni. Tornata al centro dell’attenzione per la vicenda legata all’ex compagno Alessandro Basciano, che l’ha attaccata recentemente a proposito della loro bambina Celine Blue, Sophie è stata ospite de La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo. Qui, Sophie ha parlato del suo rapporto con la chirurgia estetica, ammettendo di averne fatto per anni un’ossessione prima di rendersi conto, più adulta e più matura, di aver esagerato.

“Ho rotto le scatole da morire a tutta la mia famiglia, il problema non è stato fare il primo filler, ma poi scatta il dismorfismo, non riesci più ad avere una visione chiara degli interventi, vuoi sempre di più ed è lì che scatta il problema. Lo sbaglio è estremizzare a 15, 16, 20 anni. Io non ho fatto tante cose, solo il filler e il seno, ma è una cosa psicologica, vai in competizione”.

Ha raccontato Codegoni la quale, proprio recentemente, ha preso una decisione controcorrente, togliendo il flller e iniziando a mostrarsi con meno filtri e meno modifiche anche sui social. Qui, inoltre, si è mostrata anche con l'acne, capendo che per molte delle sue fan è un problema comune e che si sarebbero sentite meno sole in questo modo.

Grande Fratello, Sophie fa marcia indietro

Ospite dello studio de La Volta Buona, il programma Rai condotto da Caterina Balivo, Sophie Codegoni ha parlato a lungo della sua ossessione per l’estetica che l’ha portata a sottoporsi ad un intervento al seno e abusare del filler alle labbra. Adesso l’ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di tornare più naturale possibile, ammettendo di vedersi male con una bocca distorta dal filler facendo poi un augurio alle giovani ragazze, che spera che sapranno puntare sulla personalità piuttosto che sull’estetica, alla ricerca di un ideale impossibile.

Lei, ad esempio, era ossessionata all’idea di assomigliare il più possibile a Bella Hadid, modella di fama internazionale ancora oggi sulla cresta dell’onda, nonché una bellezza perfetta. Cosa ne pensate delle sue parole? In molti hanno apprezzato anche se avrebbero voluto sapere qualcosa di più su Basciano e la loro tesa situazione in ballo.

