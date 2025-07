Alessandro Basciano, nuovo sfogo contro Sophie Codegoni: "Ostacola il rapporto tra il padre e la figlia. Vergogna"

News VIP

Alessandro Basciano torna a parlare della vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto con la sua ex fidanzata Sophie Codegoni: "Quando hai la coscienza pulita puoi andare a testa alta davanti a tutto e tutti"

La battaglia legale tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano continua a tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica. La relazione, nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip, si è trasformata ormai da tempo in una vera e propria guerra in tribunale, con al centro la figlia della coppia, la piccola Celine Blue. L’ultimo capitolo si è scritto poche ore fa con una decisione importante del Tribunale di Milano: la richiesta avanzata da Sophie per ottenere l’affido super esclusivo della bambina è stata rigettata dal giudice.

Lo sfogo di Alessandro Basciano: "Io, giudicato senza processo"

La Codegoni aveva chiesto che le fosse riconosciuto l’affido esclusivo con potere decisionale totale, senza dover condividere con l’altro genitore scelte legate alla crescita e all’educazione della figlia. Tuttavia, come riportato dall’avvocato di Basciano, Leonardo D’Erasmo, a Fanpage, il giudice Giuseppe Gennari ha respinto tale richiesta.

"Il giudice di famiglia Giuseppe Gennari ha rigettato l’affido super esclusivo avanzata da Codegoni […] Secondo il giudice, in questo caso, non ne sussiste l’esigenza e l’affido resta esclusivo a Sophie Codegoni, in attesa della sentenza inerente al processo penale in corso. Il giudice Gennari ha disposto che a lui spettino tre pomeriggi a settimana da trascorrere con lei. Infrasettimanali e non nel weekend, come aveva richiesto il mio assistito.”

Dunque, se da un lato Sophie mantiene per ora l’affido della bambina, dall’altro Alessandro ottiene il diritto di vedere regolarmente la figlia per tre pomeriggi alla settimana. Non solo: pare che Sophie sarà anche tenuta a pagare una sanzione amministrativa di 400 euro per ogni volta in cui ha mostrato Celine Blue sui social, violando il divieto imposto dal giudice.

Il contenzioso tra i due ex concorrenti del GF Vip è iniziato mesi fa, quando Sophie ha denunciato Alessandro per stalking e maltrattamenti. Le accuse hanno portato all’arresto di Basciano, scarcerato dopo meno di 48 ore. In seguito, la Corte di Cassazione ha stabilito per lui un divieto di avvicinamento all’ex compagna e l’obbligo del braccialetto elettronico, che tuttavia non ha mai indossato per motivi tecnici legati alla sua indisponibilità nella città di Milano.

Nel frattempo, la battaglia giudiziaria è proseguita tra richieste di affido, ordinanze e udienze. Proprio durante l’ultima udienza, il giudice ha confermato il diritto di Basciano a vedere regolarmente la figlia. Tuttavia, il quadro resta complesso e in continua evoluzione.

Dopo mesi di silenzio e riserbo, Alessandro Basciano ha deciso di esporsi pubblicamente con un lungo messaggio pubblicato sui suoi social. Nel post, l’ex gieffino ha raccontato il suo punto di vista sulla vicenda e ha criticato duramente chi – a suo dire – ha tratto conclusioni affrettate sulla sua persona.

“Sono rimasto in silenzio, ho incassato colpi, maldicenze, cattiverie di ogni tipo. Il paradosso è che io debba pagare una condanna mediatica quando, al contrario, nelle aule di tribunale o sono uscito vincitore o non ci sono proprio entrato, anche perché di tutto questo mi è stata contestata solo una scompostezza verbale (parolacce)… No minacce, no violenza fisica, no violenza di nessun genere!!!!!”

Il DJ ligure ha ribadito che, pur essendo indagato, non è mai stato formalmente rinviato a giudizio e non è ancora mai comparso in un’aula penale. Tuttavia, sottolinea come sia già stato condannato dall’opinione pubblica e da alcuni media.

“Nel procedimento davanti al giudice di famiglia ho un provvedimento che mi autorizza a vedere mia figlia 3 volte a settimana. In aula penale non ci sono ancora entrato perché sono semplicemente ‘indagato’, senza un rinvio a giudizio, nessuna udienza, nessun processo. Eppure, i ‘benpensanti’ e certa stampa, oltre ovviamente ai leoni da tastiera, hanno pronunciato la sentenza di condanna. Follia.”

Ma è il passaggio finale del suo messaggio a lasciare il segno, in particolare quando punta il dito contro l’atteggiamento di Sophie:

“Altra follia, una ‘madre’ che anziché favorire il rapporto padre/figlia, lo ostacola richiedendo l’affidamento esclusivo assoluto che (naturalmente le è stato rigettato). Pubblica storie, nonostante il divieto del giudice e le relative multe che le piace tanto pagare, in cui la piccola dice il nome della mamma, bene, ma questa piccola ha anche un papà che la ama, ricordiamocelo.”

Chiude con un appello a chi ha davvero sofferto nella vita e lo sostiene: “Quando hai la coscienza pulita puoi andare a testa alta davanti a tutto e tutti… Semplicemente VERGOGNA per chi ha strumentalizzato tutto questo, per chi lo difende. In fede, ALE BASCIANO.”