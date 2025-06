Grande Fratello, Sonia Bruganelli spiazza Giulia Salemi: "Non mi stavi simpatica, poi mi sono resa conto che..."

News VIP

Ospite dell'ultima puntata del podcast Non lo faccio x moda, l'opinionista Sonia Bruganelli ha confessato che l'influencer Giulia Salemi non le stava simpatica ai tempi del Grande Fratello.

Dopo Elisabetta Gregoraci, anche Sonia Bruganelli è stato ospite del podcast Non lo faccio x moda di Giulia Salemi. L'imprenditrice e nota opinionista si è raccontata senza filtri: dall'esperienza al Grande Fratello alla separazione con Paolo Bonolis fino alla relazione con il ballerino Angelo Madonia.

La rivelazione di Sonia Bruganelli su Giulia Salemi

Amatissima e allo stesso tempo criticata per la sua schiettezza, Sonia Bruganelli ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Non lo faccio x moda, il podcast dell'influencer Giulia Salemi, in cui ha fatto un bilancio della sua carriera e parlato della sua esperienza al Grande Fratello. Per chi non lo sapesse, nella stagione televisiva 2022/2023, le due donne hanno condiviso lo studio del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini: Sonia nel ruolo di opinionista, Giulia come esperta dei social.

Parlando del Gf, la Salemi ha confessato di aver vissuto male la presenza della Bruganelli perché pensava di starle antipatica (E ci aveva visto lungo ndr). "Durante il Grande Fratello Ti ho vissuta male perché dicevo a Ricky (il manager, ndr) ‘Sonia mi odia, le sto antipatica’ e lui mi rispondeva ‘Non è vero, lei è fatta così è il suo personaggio non ce l’ha con te’" ha spiegato l'influencer per poi rivolgere la domanda direttamente a Sonia: "Quindi te lo chiedo: ti stavo antipatica?". A grande sorpresa e senza mezzi termini, l'imprenditrice e opinionista ha risposto in modo affermativo: "Si".

Sonia Bruganelli ammette che Giulia Salemi non le stava simpatica al Gf

Sonia Bruganelli ha rilasciato una nuova intervista nel podcast Non lo faccio x moda. Durante l'ospitata, l'imprenditrice ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello, lasciandosi andare a una confessione inedita che ha sorpreso Giulia Salemi. Senza troppi giri di parole, l'ex opinionista del reality show ha ammesso che, durante il reality show, l'influencer non le stava simpatica:

Non mi stavi proprio antipatica. A me piacciono molto le donne intelligenti, mi piace entrare in sintonia con donne che non sono le classiche persone che vogliono piacere a tutti. Per cui non ero, diciamo, spinta a volerti conoscere, a volerti vedere. Poi, con il passare del tempo, mi sono resa conto che eri una ragazza che valeva tanto – ma tanto – professionalmente (stavi imparando), ma anche umanamente. E quindi quello che ti ha detto Ricky non era vero.

Rivelazione che ha divertito la Salemi: "Allora avevo ragione". L'amata influencer ha poi continuato dichiarando che ormai è acqua passata e che le cose col tempo possono sempre cambiare. Un pensiero che ha trovato d'accordo la Bruganelli che, dopo aver chiarito la sua posizione, ha speso parole di affetto e stima nei confronti dell'ex concorrente della quinta edizione del Gf:

Io ti ho ammirata, mi sei piaciuta tanto, mi continui a piacere, perché sei una donna che – oltre all’aspetto fisico, e forse oltre a quello che inizialmente si è mostrato televisivamente con te, anche dal punto di vista del gossip e tutto il resto – sei cresciuta. Ma sei una ragazza, una donna – a mio giudizio – molto, molto, molto in gamba. Quindi… tanto di cappello.

