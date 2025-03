Grande Fratello, Simone Costa, nuove rivelazioni sull’ex fidanzata Yulia: "Un consiglio a Giglio? scappa!"

News VIP

Ieri, l'ex fidanzato di Yulia Bruschi, Simone Costa, ospite a 361 Lounge, è tornato a parlare dell'ex gieffina e del loro rapporto dopo che la ragazza ha dovuto dire addio alla Casa del Grande Fratello.

Grande Fratello, parla l'ex fidanzato di Yulia Bruschi: "Bisognerebbe che lei parlasse invece di chiudersi"

Di recente, Costa, ha rilasciato un'intervista a NuovoTv in cui ha affermato di continuare la frequentazione con Yulia e che la modella toscana terrebbe due piedi in due scarpe, considerando che è legata sentimentalmente a Luca Giglio, il parrucchiere romagnolo che ha conosciuto dentro la Casa. La modella toscana ha smentito categoricamente che si sia un ritorno di fiamma con l'ex fidanzato, affermando che tutto ciò che sta accadendo con lui è frutto di una vendetta personale da parte di Costa. Tra i due ex fidanzati pende una denuncia di aggressione da parte di Yulia e l'ex gieffina ha tenuto a precisare di aver mantenuto dei rapporti civili che tuttavia sono stati completamente travisati.

Ieri, Simone Costa ha rilasciato nuove dichiarazioni sulla modella toscana, nel talk show di Cecilia Capriotti. Ecco cosa ha dichiarato l'ex fidanzato della Bruschi, come riportato da Biccy:

" L’anello che le ho regalato? In realtà sono due anelli! [...] Uno dei due anelli era quello di fidanzamento e lei non l’ha tolto. Poi non so se era un segnale, lei lo teneva e ha anche detto che era il suo portafortuna."

"L’intervista nella quale ho detto che abbiamo dormito insieme? Sì lei stava da me. Una volta uscita dal Grande Fratello ha dormito da me più che dormito insieme. Se tra noi c’è stata intimità? Dai rispondo in una maniera particolare, come le ho anche chiesto a lei. Le ho chiesto “con Giglio sotto le lenzuola c’è stato niente?”. Lei mi ha detto “assolutissimamente no!”. Così lei mi ha detto. Però poi mi è venuto in mente Giglio che una volta al Grande Fratello ha detto “noi durante la giornata mangiamo, dormiamo e sc****mo”. Quindi chi dice la verità e chi mente? Io su questo piano qui non lo so davvero."

"A San Valentino io e Yulia ci siamo visti e io le ho fatto un regalo, le ho fatto le valigie in casa, è venuta le ha prese e se n’è andata a casa sua. Lei poi mi ha anche fatto un regalo, questo braccialetto con i cuoricini, ne ha fatto uno a me e uno l’ha preso per sé stessa. Se la storia con Giglio è tutta una farsa? Bisognerebbe che lei parlasse invece di chiudersi. Ci sarà stato affetto, sono stati chiusi per molto tempo. Un consiglio per Giglio? Scappa! No dai, lo deve sapere lui, è grande”.

Yulia non ha fatto più ritorno in studio e non c'è stato più alcun confronto con Giglio che non è a conoscenza delle ultime rivelazioni di Costa. Secondo quanto ha riportato l'esperto di gossip, Amedeo Venza, sarebbe una decisione proprio dell'ex gieffina:

"Abbiamo saputo che Yulia non vorrebbe più prendere parte alle puntate della diretta perché pare sia stufa degli attacchi (secondo lei senza fondamento) sulla sua sfera privata! Vedremo se cambierà idea…”

