Grande Fratello, Simona Ventura rivela tutto: "Ecco come ho scoperto che avrei condotto il reality show"

A poche settimane dal suo debutto al timone del Grande Fratello, Simona Ventura ha svelato alcuni retroscena inediti circa la sua partecipazione al popolare reality show di Canale 5.

Al via il 29 settembre 2025, in prima serata, su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello. Al timone l'amatissima Simona Ventura che, intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, si è lasciata andare a delle confessioni inedite circa la sua nuova ed entusiasmante esperienza nel popolare reality show.

I retroscena inediti di Simona Ventura

È iniziato il conto alla rovescia per la nuova edizione del Grande Fratello, che partirà ufficialmente il prossimo lunedì 29 settembre 2025. Alla conduzione ci sarà per la prima volta Simona Ventura, pronta a riportare il reality show di Canale 5 alla sua vera essenza con una durata di 100 giorni e un cast interamente composto da concorrenti Nip.

Proprio la Ventura ha rilasciato una nuova intervista in cui ha raccontato tutte le sue emozioni prima del grande debutto al timone del Gf. Raggiunta dai microfoni del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, l'amata SuperSimo ha svelato come ha scoperto di essere stata scelta per condurre il popolare reality show:

È successo che, dopo aver fatto volentieri e con grande soddisfazione l’opinionista nella scorsa edizione dell’Isola, Mediaset mi ha chiamato a fare un provino per La Fattoria e...Non fu per La Fattoria. Il provino è andato bene e, con grande mia sorpresa, non me l’aspettavo, l’editore mi ha chiesto se volevo condurre il GF. Ed è stata per me una gioia immensa. La cosa che mi fa davvero felice è che con tutta Mediaset siamo un gruppo di lavoro molto coeso, sono onorata di farne parte.

I progetti della Ventura dopo il Gf

Dopo aver raccontato come ha scoperto di essere stata scelta per guidare la nuova edizione del Grande Fratello e rivelato di aver ricevuto i complimenti da parte di tante sue colleghe, Simona Ventura ha parlato della sua amica Paola Perego e della possibilità di rivederla al Tavolo di Fabio Fazio a Che tempo che fa:

Non lo so ancora, ma ci tengo moltissimo, perché Fabio mi ha dato luce, è un fratello per me. Non lo abbandonerò, il Tavolo mi piace, è terapeutico [...] Se mi mancherà la mia amica Paola? Lei è felice per me, per il nuovo corso. E io faccio in bocca al lupo a lei e a Citofonare Rai2.

