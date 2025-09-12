TGCom24
Home | VIP | News | Grande Fratello | Grande Fratello, Alessandra Viero nuova opinionista? L’indiscrezione
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
News VIP

Grande Fratello, Alessandra Viero nuova opinionista? L’indiscrezione

Irene Sangermano

Arriva un’indiscrezione inaspettata sulla prossima opinionista del Grande Fratello, condotto da Simona Ventura. La scelta della rete, infatti, sarebbe ricaduta sulla giornalista Alessandra Viero.

Grande Fratello, Alessandra Viero nuova opinionista? L’indiscrezione

Debutta il 29 settembre 2025, in prima serata su Canale 5, la nuova edizione del Grande Fratello. Un gradito ritorno alle origini per il reality show, che sarà condotto da Simona Ventura. Ma chi affiancherà la presentatrice? Spunta il nome di Alessandra Viero, presentatrice e giornalista di Quarto Grado.

Grande Fratello, spunta il nome dell’opinionista

È tutto pronto per la nuova edizione del Grande Fratello che debutta il 29 settembre 2025, in prima serata su Canale 5, con Simona Ventura al timone della conduzione. Per questa stagione si torna alle origini con un cast composto esclusivamente da concorrenti Nip, per la gioia del pubblico che aspettava qualche novità per il reality show, dato che negli ultimi anni le dinamiche sono state piuttosto deludenti. Del resto a parlare è lo share, ai minimi storici durante l’ultima edizione, e davvero basso anche in quelle precedenti.

Mentre Ventura è pronta per questa nuova avventura, tornando al timone di un reality show dopo diversi anni, trapelano le prime anticipazioni sul cast e su una coppia che si sarebbe formata durante i provini. Nulla ancora di certo, ovviamente, soprattutto perché quando non si tratta di persone note si hanno ancora meno fonti alle quali appigliarsi. Nel frattempo tutti si chiedono chi sarà la nuova opinionista di questa edizione del Gf ed ecco che arriva un’indiscrezione davvero inaspettata. Scopriamola insieme.

Grande Fratello, Alessandra Viero nuova opinionista?

Mentre cresce l’attesa per la messa in onda della nuova edizione del Grande Fratello, che sarà condotta da Simona Ventura pronta a risollevare lo share in caduta libera del reality show di Canale 5, arriva un’indiscrezione sulla nuova opinionista. Stando a quanto riportato da una fonte a Deianira Marzano, infatti, si tratta di un volto noto di Mediaset che tuttavia, fino ad ora, non si era mai messa alla prova in un format del genere.

“Come opinionista dovrebbe esserci la giornalista di Quarto Grado, Alessandra Viero”.

Alessandra Viero sarà la nuova opinionista del GF? Al momento il suo è il nome più papabile, lei è molto amata dal pubblico come co-conduttrice di Quarto Grado al fianco di Gianluigi Nuzzi, che questo anno è stato promosso anche a conduttore di Dentro la Notizia, nuova format che sostituisce Pomeriggio 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Beautiful Anticipazioni Puntata del 13 settembre 2025: Brooke mette in guardia Thomas da Hope!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 13 settembre 2025: Brooke mette in guardia Thomas da Hope!
Temptation Island, l'emozionante annuncio di Andrea Filomena: "Non potevo che avere un regalo più bello di questo"
news VIP Temptation Island, l'emozionante annuncio di Andrea Filomena: "Non potevo che avere un regalo più bello di questo"
Uomini e Donne: Gianmarco e Cristina ''stanno aspettando per fare il comunicato'', poi tornano in studio
news VIP Uomini e Donne: Gianmarco e Cristina ''stanno aspettando per fare il comunicato'', poi tornano in studio
Beautiful Anticipazioni Americane: Will scopre tutta la verità, Luna è viva e hanno fatto sesso!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Americane: Will scopre tutta la verità, Luna è viva e hanno fatto sesso!
Ballando con le stelle, Barbara D'Urso: "Una scelta difficile. Ecco cosa penso della giuria e dei concorrenti in gara"
news VIP Ballando con le stelle, Barbara D'Urso: "Una scelta difficile. Ecco cosa penso della giuria e dei concorrenti in gara"
Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 12 settembre 2025
anticipazioni TV Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 12 settembre 2025
Ballando con le Stelle, infortuni e incidenti nelle prime prove in sala: cosa è successo
news VIP Ballando con le Stelle, infortuni e incidenti nelle prime prove in sala: cosa è successo
Tradimento va in onda Stasera, 12 settembre 2025, su Canale5: Guzide in pena per Oylum, riuscirà a salvare Tolga?
anticipazioni TV Tradimento va in onda Stasera, 12 settembre 2025, su Canale5: Guzide in pena per Oylum, riuscirà a salvare Tolga?
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV