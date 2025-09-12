Grande Fratello, Alessandra Viero nuova opinionista? L’indiscrezione

News VIP

Arriva un’indiscrezione inaspettata sulla prossima opinionista del Grande Fratello, condotto da Simona Ventura. La scelta della rete, infatti, sarebbe ricaduta sulla giornalista Alessandra Viero.

Debutta il 29 settembre 2025, in prima serata su Canale 5, la nuova edizione del Grande Fratello. Un gradito ritorno alle origini per il reality show, che sarà condotto da Simona Ventura. Ma chi affiancherà la presentatrice? Spunta il nome di Alessandra Viero, presentatrice e giornalista di Quarto Grado.

Grande Fratello, spunta il nome dell’opinionista

È tutto pronto per la nuova edizione del Grande Fratello che debutta il 29 settembre 2025, in prima serata su Canale 5, con Simona Ventura al timone della conduzione. Per questa stagione si torna alle origini con un cast composto esclusivamente da concorrenti Nip, per la gioia del pubblico che aspettava qualche novità per il reality show, dato che negli ultimi anni le dinamiche sono state piuttosto deludenti. Del resto a parlare è lo share, ai minimi storici durante l’ultima edizione, e davvero basso anche in quelle precedenti.

Mentre Ventura è pronta per questa nuova avventura, tornando al timone di un reality show dopo diversi anni, trapelano le prime anticipazioni sul cast e su una coppia che si sarebbe formata durante i provini. Nulla ancora di certo, ovviamente, soprattutto perché quando non si tratta di persone note si hanno ancora meno fonti alle quali appigliarsi. Nel frattempo tutti si chiedono chi sarà la nuova opinionista di questa edizione del Gf ed ecco che arriva un’indiscrezione davvero inaspettata. Scopriamola insieme.

Grande Fratello, Alessandra Viero nuova opinionista?

Mentre cresce l’attesa per la messa in onda della nuova edizione del Grande Fratello, che sarà condotta da Simona Ventura pronta a risollevare lo share in caduta libera del reality show di Canale 5, arriva un’indiscrezione sulla nuova opinionista. Stando a quanto riportato da una fonte a Deianira Marzano, infatti, si tratta di un volto noto di Mediaset che tuttavia, fino ad ora, non si era mai messa alla prova in un format del genere.

“Come opinionista dovrebbe esserci la giornalista di Quarto Grado, Alessandra Viero”.

Alessandra Viero sarà la nuova opinionista del GF? Al momento il suo è il nome più papabile, lei è molto amata dal pubblico come co-conduttrice di Quarto Grado al fianco di Gianluigi Nuzzi, che questo anno è stato promosso anche a conduttore di Dentro la Notizia, nuova format che sostituisce Pomeriggio 5.

