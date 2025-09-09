TGCom24
Home | VIP | News | Grande Fratello | Grande Fratello, Simona Ventura rivela le novità della prossima edizione: "Sarà un Gf delle storie di vita, di resilienza"
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
News VIP

Grande Fratello, Simona Ventura rivela le novità della prossima edizione: "Sarà un Gf delle storie di vita, di resilienza"

Eleonora Gasparini

È iniziato il conto alla rovescia per la nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura: ecco cosa ha rivelato la conduttrice sul cast, gli opinionisti e la durata del reality show di Canale 5.

Grande Fratello, Simona Ventura rivela le novità della prossima edizione: "Sarà un Gf delle storie di vita, di resilienza"

Manca sempre meno al Grande Fratello, che partirà ufficialmente lunedì 29 settembre 2025. Al timone ci sarà, per la prima volta, Simona Ventura che, in un'intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha anticipato le novità della prossima e attesissima edizione del reality show di Canale 5.

Le anticipazioni di Simona Ventura sulla nuova edizione del Gf

Simona Ventura condurrà la nuova edizione del Grande Fratello, al via il prossimo lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5. Ad anticipare qualcosa in più a riguardo è stata la stessa conduttrice che, raggiunta dai microfoni del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato di un vero e proprio ritorno alle origini.

Stando alle parole della Ventura, l'intenzione sarebbe quella di riportare il reality show alla sua vera essenza: non ci saranno nel cast personaggi famosi, ripescaggi, ma convivenza forzata, dinamiche spontanee e storie di vita capaci di emozionare il grande pubblico. A proposito dei concorrenti scelti per varcare la famosa porta rossa, la conduttrice ha confessato:

Leggi anche Luca Onestini e Raffaello Tonon di nuovo insieme: l'annuncio sui social

Sarà un Gf delle storie di vita, di resilienza, fatto di persone vere che hanno qualcosa da dire. Sarà un'edizione al 100% Nip, con gente comune e che durerà 100 giorni. Ci hanno scritti in tantissimi e con Endemol Sine Italy siamo andati a cercare le storie più belle, emozionanti, toccanti [...] Ho seguito i casting personalmente, ci saranno molti giovani lavoratori. Al momento abbiamo scelto oltre 15 concorrenti.

Le rivelazioni di Simona Ventura

Dopo aver parlato del cast della nuova edizione del Grande Fratello, Simona Ventura non ha nascosto l'emozione per questo debutto così atteso: "Ho l'ansia di fare bene, per tutto l'affetto che sento attorno a me". La conduttrice, che ha ammesso di non aver ancora scelto gli opinionisti che la accompagneranno in questa avventura televisiva, ha raccontato di aver sentito Alfonso Signorini e svelato quali ex concorrenti hanno lasciato il segno nel suo cuore:

Alfonso è un mio amico, ci tenevo ai suoi consigli. Ci siamo parlati e organizzati, ma devo dire che mi sento supportata da tutta l'azienda. Ricordo con affetto Pietro Taricone. Il programma negli anni ha sfornato tanti volti che sono diventati amatissimi e popolarissimi nel mondo dello spettacolo. Penso a Luca Argentero, Eleonora Daniele, Filippo Bisciglia...l'elenco è lungo.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina ''si sono ufficialmente lasciati'': la segnalazione definitiva
news VIP Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina ''si sono ufficialmente lasciati'': la segnalazione definitiva
La Notte nel Cuore Anticipazioni 9 settembre 2025: Cihan scopre che Melek è incinta e ora?
anticipazioni TV La Notte nel Cuore Anticipazioni 9 settembre 2025: Cihan scopre che Melek è incinta e ora?
Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 9 settembre 2025
anticipazioni TV Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 9 settembre 2025
Belen e Cecilia Rodriguez, disgelo in corso? Le due sorelle potrebbero far presto pace
news VIP Belen e Cecilia Rodriguez, disgelo in corso? Le due sorelle potrebbero far presto pace
Stefano Oradei coinvolto in un incidente stradale: ecco come sta ora il ballerino
news VIP Stefano Oradei coinvolto in un incidente stradale: ecco come sta ora il ballerino
Uomini e Donne, ritorno di fiamma per l'ex corteggiatrice Giulia Latini e Mattia Carrano?
news VIP Uomini e Donne, ritorno di fiamma per l'ex corteggiatrice Giulia Latini e Mattia Carrano?
Un Posto al Sole Anticipazioni 9 settembre 2025: Mariella tormentata dai dubbi, lei e Guido devono stare insieme?
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 9 settembre 2025: Mariella tormentata dai dubbi, lei e Guido devono stare insieme?
Uomini e Donne, "Cristina Ferrara non piace alla mamma e agli amici di Gianmarco Steri": l'indiscrezione
news VIP Uomini e Donne, "Cristina Ferrara non piace alla mamma e agli amici di Gianmarco Steri": l'indiscrezione
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV