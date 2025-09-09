Grande Fratello, Simona Ventura rivela le novità della prossima edizione: "Sarà un Gf delle storie di vita, di resilienza"

News VIP

È iniziato il conto alla rovescia per la nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura: ecco cosa ha rivelato la conduttrice sul cast, gli opinionisti e la durata del reality show di Canale 5.

Manca sempre meno al Grande Fratello, che partirà ufficialmente lunedì 29 settembre 2025. Al timone ci sarà, per la prima volta, Simona Ventura che, in un'intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha anticipato le novità della prossima e attesissima edizione del reality show di Canale 5.

Le anticipazioni di Simona Ventura sulla nuova edizione del Gf

Simona Ventura condurrà la nuova edizione del Grande Fratello, al via il prossimo lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5. Ad anticipare qualcosa in più a riguardo è stata la stessa conduttrice che, raggiunta dai microfoni del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato di un vero e proprio ritorno alle origini.

Stando alle parole della Ventura, l'intenzione sarebbe quella di riportare il reality show alla sua vera essenza: non ci saranno nel cast personaggi famosi, ripescaggi, ma convivenza forzata, dinamiche spontanee e storie di vita capaci di emozionare il grande pubblico. A proposito dei concorrenti scelti per varcare la famosa porta rossa, la conduttrice ha confessato:

Sarà un Gf delle storie di vita, di resilienza, fatto di persone vere che hanno qualcosa da dire. Sarà un'edizione al 100% Nip, con gente comune e che durerà 100 giorni. Ci hanno scritti in tantissimi e con Endemol Sine Italy siamo andati a cercare le storie più belle, emozionanti, toccanti [...] Ho seguito i casting personalmente, ci saranno molti giovani lavoratori. Al momento abbiamo scelto oltre 15 concorrenti.

Le rivelazioni di Simona Ventura

Dopo aver parlato del cast della nuova edizione del Grande Fratello, Simona Ventura non ha nascosto l'emozione per questo debutto così atteso: "Ho l'ansia di fare bene, per tutto l'affetto che sento attorno a me". La conduttrice, che ha ammesso di non aver ancora scelto gli opinionisti che la accompagneranno in questa avventura televisiva, ha raccontato di aver sentito Alfonso Signorini e svelato quali ex concorrenti hanno lasciato il segno nel suo cuore:

Alfonso è un mio amico, ci tenevo ai suoi consigli. Ci siamo parlati e organizzati, ma devo dire che mi sento supportata da tutta l'azienda. Ricordo con affetto Pietro Taricone. Il programma negli anni ha sfornato tanti volti che sono diventati amatissimi e popolarissimi nel mondo dello spettacolo. Penso a Luca Argentero, Eleonora Daniele, Filippo Bisciglia...l'elenco è lungo.

