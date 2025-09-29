TGCom24
Grande Fratello, Simona Ventura: "Il mio cuore batte forte. La miglior conduttrice italiana per me adesso è..."

Eleonora Gasparini

Simona Ventura racconta le emozioni prima del debutto alla guida della nuova edizione del Grande Fratello e svela il suo pensiero sulle altre conduttrici: da Veronica Gentili a Maria De Filippi fino a Silvia Toffanin.

Stasera, lunedì 29 settembre 2025, in prima serata su Canale 5 partirà ufficialmente la nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura. Un’edizione davvero speciale che celebra i 25 anni del reality show e rimette al centro le storie autentiche dei concorrenti.

Le emozioni di Simona Ventura prima del debutto al Gf

La 19esima edizione del Grande Fratello partirà ufficialmente stasera lunedì 29 settembre 2025 alle 21.40 circa su Canale 5. In studio, insieme alla conduttrice Simona Ventura, ci sarà un panel di ex gieffini composto da Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi, che commenteranno i protagonisti e tutte le dinamiche della Casa più spiata d'Italia.

Nell'attesa di conoscere i volti dei nuovi protagonisti ( al momento sono stati presentati solo Matteo Azzali, Anita Mazzotta, Omer Elomari, Francesca Carrara e Giulio Carotenuto) la Ventura ha rilasciato un’intervista a Le Iene nella quale ha parlato di questa sua nuova avventura al timone del reality show di Canale 5.

"Da luglio non dormo la notte!" ha confessato la conduttrice, che non ha nascosto la sua emozione e ammesso di amare la nuova Casa del Gf "È talmente bella, ampia. Mi piacerebbe moltissimo abitarci! Ha rivelato di entrare in ansia prima di ogni diretta: Il mio cuore batte talmente forte che mi dimentico tutto! Quando poi entro imparo i primi trenta secondi e minuti a memoria".

Le parole di Simona Ventura sulle conduttrici tv

A poche ore dalla diretta del Grande Fratello, Simona Ventura ha rilasciato un'intervista a Le Iene in cui ha raccontato tutte le emozioni prima del suo grande e atteso debutto alla conduzione del reality show e non solo. SuperSimo ha infatti colto l'occasione anche per elogiare Alfonso Signorini e rivelare il suo pensiero sulle conduttrici più note e amate del piccolo schermo:

Alfonso Signorini farà il tifo per me. E io lo ritengo un eroe della tv, ha fatto per sette anni sei mesi di Grande Fratello. È tantissimo. La migliore conduttrice italiana per me adesso è Veronica Gentili. Di Alessia Marcuzzi apprezzo la sua spontaneità, a Ilary Blasi ruberei il suo coraggio. Michelle Hunziker è ecclettica. Mara Venier è molto divertente. Ci siamo ritrovate dopo tanti anni e non ci ricordiamo per quale motivo abbiamo litigato. Silvia Toffanin fa un programma da più di vent’anni e lo rende sempre nuovo. Maria De Filippi? Come fa a stare sempre a lavoro h24?!

