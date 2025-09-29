TGCom24
Home | VIP | News | Grande Fratello | Grande Fratello, Grazia Kendi è una nuova concorrente del reality show: le ultime indiscrezioni sul cast
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
News VIP

Grande Fratello, Grazia Kendi è una nuova concorrente del reality show: le ultime indiscrezioni sul cast

Eleonora Gasparini

A poche ore dalla prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello, è stato svelato il nome di un'altra possibile concorrente del reality show: Grazia Kendi.

Grande Fratello, Grazia Kendi è una nuova concorrente del reality show: le ultime indiscrezioni sul cast

Al via stasera, lunedì 29 settembre 2025, in prima serata su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che anche Grazia Kendi varcherà la famosa porta rossa della Casa più spiata d'Italia.

Grazia Kendi nel cast del Gf

L'attesa è finalmente finita! Stasera, lunedì 29 settembre 2025, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della 19esima edizione del Grande Fratello. Al timone Simona Ventura, che sarà affiancata da tre opinionisti d'eccezione, tutti ex gieffini storici: Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Ma chi saranno i concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa?

Al momento sono stati presentati l'ex pugile professionista Matteo Azzali, la piercer Anita Mazzotta, Omer Elomari, la romana Francesca Carrara e il medico Giulio Carotenuto. Nell'attesa di conoscere il cast completo del Gf, Davide Maggio ha anticipato l'identità di una concorrente della nuova edizione del popolare reality show. Si tratta di Grazia Kendi:

25 anni milanese, Grazia Kendi è nata a Milano il 21 maggio del 2000. Attiva sui social, come d’altronde il resto della sua generazione, in cui mostra orgogliosa il suo fisico di bella e giovane donna e qualche posa per delle campagne promozionali.

I concorrenti ufficiali del Gf

Il Grande Fratello ha presentato ufficialmente soltanto cinque concorrenti della nuova edizione che stasera varcheranno la famosa porta rossa di Canale 5: Matteo Azzali, ex pugile che con forza e determinazione ha saputo reinventarsi, la piercer professionista Anita Mazzotta, Omer Elomari, un uomo con una storia di resilienza che ha incuriosito tutti.

E poi ancora la romana Francesca Carrara, che ha già conquistato il pubblico di Canale 5 con la sua schiettezza e spontaneità, e il medico Giulio Carotenuto. La sua vita è cambiata drasticamente cinque anni fa quando, durante un viaggio a Zanzibar, ha soccorso una ragazza affetta da una malattia alla bocca. Tra le sue passioni ci sono il canto e la cucina. Attualmente è single, ma spera di trovare l'amore, magari proprio nella Casa del Gf.

Leggi anche Salvo Veneziano contro Cristina Plevani

"Avrete delle sorprese. A me piace molto questo Grande Fratello e mi convince il cast che abbiamo scelto insieme a Endemol e Mediaset" ha confessato Simona Ventura, che ha poi aggiunto: "Abbiamo scelto persone comuni, autentiche e spontanee. I vip, invece, fanno televisione di mestiere e portano dinamiche diverse, che nascono da presupposti differenti". L'appuntamento è per stasera alle 21.40 circa su Canale 5 con il primo appuntamento della stagione!

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Grande Fratello, Simona Ventura: "Il mio cuore batte forte. La miglior conduttrice italiana per me adesso è..."
news VIP Grande Fratello, Simona Ventura: "Il mio cuore batte forte. La miglior conduttrice italiana per me adesso è..."
Blanca 3: stasera su Rai 1 torna Blanca, con la prima puntata della terza stagione, fra nuove conoscenze umane e canine
anticipazioni TV Blanca 3: stasera su Rai 1 torna Blanca, con la prima puntata della terza stagione, fra nuove conoscenze umane e canine
Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma alle solite, Mario la conquista ma deve dividerlo con Magda!
news VIP Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma alle solite, Mario la conquista ma deve dividerlo con Magda!
La Promessa Anticipazioni 30 settembre 2025: Cruz è indignata ed è tutta colpa di Jana... e di Alonso!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 30 settembre 2025: Cruz è indignata ed è tutta colpa di Jana... e di Alonso!
La forza di una donna Anticipazioni 30 settembre 2025: Jale ha una brutta notizia per Ceyda...
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 30 settembre 2025: Jale ha una brutta notizia per Ceyda...
Ballando con le Stelle, Martina Colombari: "Non temo le critiche. I giurati sono persone intelligenti"
news VIP Ballando con le Stelle, Martina Colombari: "Non temo le critiche. I giurati sono persone intelligenti"
Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 30 settembre 2025: Elvira in crisi, non vuole trasferirsi a Taormina!
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 30 settembre 2025: Elvira in crisi, non vuole trasferirsi a Taormina!
Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Cristina Ferrara nello stesso locale: l’avvistamento
news VIP Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Cristina Ferrara nello stesso locale: l’avvistamento
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV