Grande Fratello, Grazia Kendi è una nuova concorrente del reality show: le ultime indiscrezioni sul cast

News VIP

A poche ore dalla prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello, è stato svelato il nome di un'altra possibile concorrente del reality show: Grazia Kendi.

Al via stasera, lunedì 29 settembre 2025, in prima serata su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che anche Grazia Kendi varcherà la famosa porta rossa della Casa più spiata d'Italia.

Grazia Kendi nel cast del Gf

L'attesa è finalmente finita! Stasera, lunedì 29 settembre 2025, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della 19esima edizione del Grande Fratello. Al timone Simona Ventura, che sarà affiancata da tre opinionisti d'eccezione, tutti ex gieffini storici: Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Ma chi saranno i concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa?

Al momento sono stati presentati l'ex pugile professionista Matteo Azzali, la piercer Anita Mazzotta, Omer Elomari, la romana Francesca Carrara e il medico Giulio Carotenuto. Nell'attesa di conoscere il cast completo del Gf, Davide Maggio ha anticipato l'identità di una concorrente della nuova edizione del popolare reality show. Si tratta di Grazia Kendi:

25 anni milanese, Grazia Kendi è nata a Milano il 21 maggio del 2000. Attiva sui social, come d’altronde il resto della sua generazione, in cui mostra orgogliosa il suo fisico di bella e giovane donna e qualche posa per delle campagne promozionali.

I concorrenti ufficiali del Gf

Il Grande Fratello ha presentato ufficialmente soltanto cinque concorrenti della nuova edizione che stasera varcheranno la famosa porta rossa di Canale 5: Matteo Azzali, ex pugile che con forza e determinazione ha saputo reinventarsi, la piercer professionista Anita Mazzotta, Omer Elomari, un uomo con una storia di resilienza che ha incuriosito tutti.

E poi ancora la romana Francesca Carrara, che ha già conquistato il pubblico di Canale 5 con la sua schiettezza e spontaneità, e il medico Giulio Carotenuto. La sua vita è cambiata drasticamente cinque anni fa quando, durante un viaggio a Zanzibar, ha soccorso una ragazza affetta da una malattia alla bocca. Tra le sue passioni ci sono il canto e la cucina. Attualmente è single, ma spera di trovare l'amore, magari proprio nella Casa del Gf.

Leggi anche Salvo Veneziano contro Cristina Plevani

"Avrete delle sorprese. A me piace molto questo Grande Fratello e mi convince il cast che abbiamo scelto insieme a Endemol e Mediaset" ha confessato Simona Ventura, che ha poi aggiunto: "Abbiamo scelto persone comuni, autentiche e spontanee. I vip, invece, fanno televisione di mestiere e portano dinamiche diverse, che nascono da presupposti differenti". L'appuntamento è per stasera alle 21.40 circa su Canale 5 con il primo appuntamento della stagione!

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.