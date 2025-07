Grande Fratello, Simona Ventura conduttrice edizione nip: ecco le prime indiscrezioni sul cast

News VIP

Simona Ventura condurrà l'edizione nip del Grande Fratello e già spuntano le prime indiscrezioni sul cast di nuovi concorrenti.

Sembra quasi certa la notizia che Simona Ventura condurrà la prossima edizione nip del Grande Fratello, in onda negli ultimi mesi del 2025. Come rivelato da Dagospia, Mediaset avrebbe deciso di lanciare due edizioni ben distinte, una delle quali sarà quella celebrativa - la Gold - per i 25 anni del reality show e in partenza nel 2026. Nonostante manchi ancora l'ufficialità, sono spuntate già le prime indiscrezioni sul cast dell'edizione non vip.

GF, Simona Ventura conduttrice dell'edizione nip: chi ci sarà nel cast?

L'assenza di Citofonare Rai2! con Simona Ventura e Paola Perego dai palinsesti autunnali Rai ha dato adito a diverse speculazioni: dopo l'esperienza come opinionista dell'Isola dei Famosi, la Simona nazionale è pronta ad abbandonare definitivamente l'azienda di Viale Mazzini per passare a Mediaset? Secondo Dagospia sarebbe proprio questo il futuro della Ventura, alla quale è stata affidata la conduzione dell'edizione nip del GF. Il reality show con protagonisti diversi gieffini chiusi nella Casa più spiata d'Italia, per il 2025/2026, si sdoppierà. Da ottobre a dicembre 2025 andrà in onda un'edizione nip, condotta da Simona Ventura.

Allo storico volto tv subentrerà poi, da gennaio 2026, Alfonso Signorini con una versione "Gold" o Vip, che celebrerà i 25 anni del reality show e vedrà protagonisti personaggi storici o che si sono distinti nel corso della partecipazione al programma tv di Canale 5. Al momento, manca ancora l'ufficialità della notizia, ma sembra solo questione di tempo prima che Pier Silvio Berlusconi annunci la doppia edizione del GF con i relativi conduttori.

L'ufficialità, secondo Giuseppe Candela, sta per arrivare. Su X, infatti, il giornalista ha scritto: "Simona Ventura alla conduzione del GF Nip da ottobre è una notizia vera (Vip con Signorini da gennaio). Idea nata negli ultimi giorni ma Ventura deve risolvere problemi contrattuali con la Rai e lasciare Che Tempo Che Fa (dove arriva Mara Venier, anche lei di caschetto)". Ma chi potrà partecipare come concorrente all'edizione non vip del GF?

GF, ecco chi non potrà partecipare all'edizione nip condotta da Simona Ventura

Secondo Fanpage.it, ci sono già le prime indiscrezioni su chi non potrà entrare nella Casa più spiata d'Italia. In attesa dell'ufficialità della notizia sulla conduzione del GF a Simona Ventura, il sito di informazione ha rivelato che nei piani di Mediaset ci sarebbe il desiderio di non accogliere al GF determinati personaggi, come tiktoker e influencer, riprendendo la regola già adottata nelle ultime due edizioni.

Infatti, si legge sul sito, Mediaset ha deciso di prestare "particolare attenzione per l'edizione "nip", un'edizione che sarà fatta realmente di sconosciuti (al bando gli influencer e i tiktoker secondo le ultime ricostruzioni), a 25 anni di distanza dal Grande Fratello di Daria Bignardi". In questo modo, si auspicherebbe che i nuovi concorrenti del reality siano dei veri sconosciuti, ma desiderosi di mettersi in gioco nel noto programma tv.

Scopri le ultime news su Grande Fratello