Grande Fratello, Silvia Ghio, fidanzata di Mirko Brunetti, interviene sui social dopo l'ennesimo attacco degli haters

News VIP

Silvia Ghio, fidanzata di Mirko Brunetti, ex concorrente del GF, ha deciso di intervenire sui social dopo l'ennesimo attacco degli haters.

Silvia Ghio, la fidanzata di Mirko Brunetti, ex concorrente del Grande Fratello, è intervenuta sui social dopo l'ennesimo attacco degli haters, promettendo di ricorrere ad azioni legali contro i detrattori che non perdono occasione per offendere lei e il compagno sui social.

GF, Silvia Ghio e Mirko Brunetti ancora nel mirino degli haters

Sin da quando Silvia Ghio e Mirko Brunetti sono usciti allo scoperto, i fan Perletti - la coppia formata dall'ex concorrente del GF e da Perla Vatiero - non hanno perso occasione per attaccarli. Oramai è trascorso quasi un anno dalla rottura dei Perletti, che avevano ritrovato l'armonia nella Casa del GF, ma che una volta fuori dal reality show di Canale 5 avevano compreso che era meglio per entrambi non proseguire la loro relazione. La notizia non era stata presa di buon grado dai fan della coppia, che avevano sperato in un ritorno di fiamma.

Purtroppo, le speranze dei fan si erano infrante quando pochi mesi dopo la fine della storia con Perla, Mirko Brunetti era uscito allo scoperto con la nuova compagna, l'ex finalista di Miss Italia Silvia Ghio. La scoperta che Mirko aveva voltato pagina con un'altra donna aveva scatenato gli haters, che non avevano perso tempo a insultare e attaccare sia l'ex gieffino sia Silvia.

Quest'ultima è già intervenuta sui social in un'altra occasione, chiedendo maggior rispetto per lei e Mirko Brunetti e rircordando ai followers che anche loro hanno persone a cui tengono e che prima di scrivere determinate cattiverie, dovrebbero riflettere meglio: "Con questo pensiero, prima di ferire ed essere cattivi, prima di mancare di rispetto, prima di offendere, ci si dovrebbe mettere una mano sul cuore. Perché la verità, alla quale non si pensa mai davvero, è che siamo TUTTI esseri umani e che nessuno è nella posizione di poter decretare che qualcuno sia migliore o peggiore di qualcun altro".

GF, Silvia Ghio interviene dopo l'ennesimo attacco degli haters

Tuttavia, la situazione non sembra essere migliorata: Silvia Ghio e Mirko Brunetti sono stati ancora vittime di attacchi sui social e la fidanzata dell'ex concorrente del GF ha deciso di intervenire e rivelare di avere intenzione di "prendere provvedimenti":

"Alla luce degli innumerevoli e continui insulti che ricevo ogni giorno da diverso tempo senza alcun motivo ne ritengo, ho ritenuto necessario prendere provvedimenti"

Stanca di ricevere ingiurie e offese, Silvia Ghio ha dichiarato che è un'ingiustizia essere colpevolizzati per aver conosciuto una persona ed essersene innamorata. L'ex finalista di Miss Italia, infatti, ha ribadito che quando si sono conosciuti, sia lei che Mirko erano single e la loro conoscenza non ha interferito in alcun modo con la precedente storia dell'imprenditore:

"Parto dal presupposto che nessuno meriterebbe un odio simile, a maggior ragione se questo scaturisce da racconti FALSI e romanzati da persone che non capiscono che la vita degli altri non è un gioco con cui passare il tempo. Non può e non deve essere una colpa scegliere di stare con una persona, chiunque essa sia. Non è normale che ci siano “conseguenze” per aver conosciuto una persona SINGLE ed essersene innamorata"

Perciò, ha dichiarato Silvia Ghio, è sua intenzione denunciare diverse persone, perché non è più intenzionata ad accettare "falsità ed epiteti che non rispecchiano minimamente la mia persona".

Scopri le ultime news su Grande Fratello