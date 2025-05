Grande Fratello, Mirko Brunetti insultato sui social: interviene la fidanzata Silvia Ghio a difenderlo

News VIP

Mirko Brunetti, ex concorrente del GF, è stato nuovamente preso di mira dagli haters sui social. Ma a difenderlo è intervenuta Silvia Ghio, sua nuova fidanzata.

La fine della storia tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, ex concorrenti del Grande Fratello, continua a far discutere i fan dei Perletti. Nonostante i due ex gieffini si siano lasciati in rapporti cordiali e Mirko abbia voltato pagina, trovando l'amore con Silvia Ghio, alcuni haters sui social non hanno saputo trattenersi dal criticarlo, provocando la reazione della nuova compagna dell'imprenditore.

GF, Mirko Brunetti insultato sui social: interviene Silvia Ghio

Mirko Brunetti ha ritrovato l'amore al fianco di una nuova compagna, voltando pagina dopo la fine della storia d'amore con Perla Vatiero, che tanto aveva appassionato i fan del GF. Tuttavia, i sostenitori dei Perletti non sembrano volersi rassegnare e non perdono occasione per attaccare l'ex gieffino, reo di aver ritrovato il sorriso accanto a Silvia Ghio, finalista di Miss Italia 2024. La coppia è uscita alllo scoperto qualche settimana fa, ma ancora ora gli haters rinfacciano all'ex gieffino di aver deciso di dimenticare Perla con un'altra donna.

Mirko si è già ritrovato a dover replicare agli insulti e alle offese che ha ricevuto, dopo un semplice like a un video sui Perletti, che ha scatenato diverse teorie dei fan, già pronti a celebrare un ritorno di fiamma che, ha chiarito l'imprenditore, non ci sarà mai. "Ragazz*, che devo dire? Sto vedendo gente scomodarsi, tra articoli e non, per un like di mezzo secondo, tra l’altro su una pagina dove l’unico intento è screditarmi. Fa ridere ma anche riflettere. Mi domanderei più del perché stessi lì. Sto facendo la mia vita (quella vera) con normalità, senza nuocere a nessuno. La vita va avanti, andateci anche voi"" aveva scritto in quell'occasione l'ex gieffino.

Questa volta, invece, a difenderlo è stata Silvia Ghio, che ha deciso di esporsi in prima persona dopo che altre critiche sono giunte al fidanzato, per aver scelto di non riprovarci con Perla Vatiero.

GF, Silvia Ghio replica alle offese contro il fidanzato Mirko Brunetti

Dato che gli attacchi nei confronti di Mirko Brunetti non si sono ancora placati, nonostante siano passati mesi dalla prima foto di coppia dell'ex gieffino e di Silvia Ghio, quest'ultima ha deciso di prendere in mano la situazione e ha pubblicato un lungo sfogo su Instagram, nel quale difendeva sé stessa e il fidanzato dagli insulti degli haters:

"È cosi triste vedere dove può arrivare la cattiveria dell’essere umano. Si dice “il mondo è bello perché è vario” ma a volte, da essere umano, non mi viene da essere particolarmente fiera di questa varietà."

L'ex finalista di Miss Italia ha proseguito il suo sfogo affermando che la mancanca di empatia e tatto è un tratto che ritrova molto spesso nelle persone che la circondano e che, benché sia normale avere pregi e difetti, "ci sono qualità però che dovrebbero essere comuni a tutti come l’essere in grado di mettersi nei panni delle altre persone e il cercare di giudicare un po’ di più se stessi e meno gli altri". Silvia Ghio ha invitato poi i followers e gli haters che hanno insultato lei e Mirko a ricordare che anche loro hanno qualcuno che amano e che dovrebbero pensare a loro prima di scrivere cattiverie gratuite sul conto di persone innocenti:

"Con questo pensiero, prima di ferire ed essere cattivi, prima di mancare di rispetto, prima di offendere, ci si dovrebbe mettere una mano sul cuore. Perché la verità, alla quale non si pensa mai davvero, è che siamo TUTTI esseri umani e che nessuno è nella posizione di poter decretare che qualcuno sia migliore o peggiore di qualcun altro"

