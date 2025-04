Grande Fratello, Shaila Gatta svela di voler tornare in un noto programma tv: "Sarebbe un sogno"

News VIP

L'ex concorrente del GF, la ballerina Shaila Gatta, ha rivelato di voler tornare in un noto programma tv: di quale starà parlando?

Shaila Gatta è tornata alla sua vita quotidiana dopo l'esperienza del Grande Fratello: la ballerina ed ex velina è stata una delle protagoniste dell'ultima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini per via della relazione con Lorenzo Spolverato. Con il modello milanese è nato un rapporto altalenante, fatto di alti e bassi e che ha spinto Shaila, durante la finale del GF, a chiudere in diretta nazionale con il fidanzato. Di recente, l'ex gieffina ha raccontato di essere interessata a tornare in un particolare programma tv: di quale trasmissione si tratterà?

GF, Shaila Gatta sogna di tornare in un noto programma tv: ecco quale!

Il suo debutto in tv è avvenuto con Amici di Maria De Filippi, il noto talent show di Canale 5 giunto alla sua 24esima edizione. Da lì, la carriera di Shaila Gatta l'ha portata a ballare sul palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo, per poi diventare parte del cast di Ciao Darwin e, infine, una velina di Striscia la Notizia. Shaila ha preso parte al GF, diventando una delle concorrenti più chiacchierate dell'ultima edizione del reality show. Durante i sei mesi di permanenza nella Casa più spiata d'Italia, Shaila è stata protagonista di una turbolenta storia d'amore con Lorenzo Spolverato, sostenuta da un fandom sfegatato. Purtroppo, la ballerina ha deciso di chiudere ogni rapporto con il modello, abbandonandolo in diretta nazionale la sera della Finale, a una settimana dalla sua uscita.

Nel corso delle settimane successive alla fine del reality show, i due si sono lanciati diverse frecciatine e di recente Lorenzo ha vuotato il sacco su Shaila, confermando che di aver avuto un confronto con l'ex fidanzata a telefono e che tra loro è tutto finito. Archiviata la storia con Spolverato, la ballerina è tornata alla sua vita di tutti i giorni e non ha nascosto di essere interessata a tornare nel mondo della tv. Durante una diretta su Instagram, come riporta anche LolloMagazine.it, Shaila ha rivelato di voler tornare lì dove tutto è iniziato: ad Amici di Maria De Filippi.

Su Instagram, infatti, l'ex gieffina ha raccontato "Che io possa tornare a lavorare con il team di Maria, dove tutto è nato, sarebbe un sogno anche quello.[...] Vedete che poi alla fine non si smette mai di sognare, anche quando uno dice: ma sì, hai dieci anni di carriera...vent'anni...Chiunque ha sempre un sogno nel cassetto da realizzare".

GF, amicizia al capolinea tra Shaila e Chiara Cainelli? Ecco cosa è successo

Oltre alla relazione con Shaila Gatta, nella Casa, l'ex velina ha stretto un forte legame di amicizia anche con Chiara Cainelli, la quale a sua volta è diventata molto amica di Spolverato. Qualche giorno fa c'è stata una festa al noto Castello delle Cerimonie, il Grand Hotel La Sonrisa di Sant'Antonio Abate, organizzata da Lorenzo Spolverato. Tra i numerosi invitati c'erano anche molti ex gieffini, come Chiara Cainelli e il fidanzato Alfonso D'Apice, sebbene la loro presenza fosse estranea al modello milanese, come lui stesso ha rivelato su Instagram.

Questo evento, tuttavia, sembra aver infastidito molto Shaila, che ha deciso di rimuovere Chiara e Alfonso dai suoi followers, ufficializzando la fine dell'amicizia tra loro. Attraverso una lunga serie di video nelle sue Instagram Stories, Chiara ha voluto spiegare di non volersi difendere costantemente per le sue scelte: "Nella vita fuori dalla Casa i problemi sono altri, e non mi sento in dovere di giustificarmi per ogni voce che gira [...]“Quello che è successo nella Casa rimane lì, ma siamo persone civili e incontrarsi non è strano. Non c'è animosità da parte mia".

Chiara ha poi aggiunto che durante la cena non sono mancati momenti di leggerezza e battute sulla vita nella Casa, ma senza alcuna intenzione di riaprire vecchie ferite: “Se ne può parlare e ridere, ma poi ognuno torna alla sua vita”.

Scopri le ultime news su Grande Fratello