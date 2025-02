Grande Fratello, Shaila Gatta sulla crisi con Lorenzo Spolverato: "Il nostro rapporto è partito male dall'inizio" (VIDEO)

News VIP

La ballerina Shaila Gatta si sfoga con Zeudi Di Palma sulla recente crisi con Lorenzo Spolverato, accusando il primo finalista del Grande Fratello di pensare solo a se stesso.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato stanno attraversando un momento di forte crisi nella Casa del Grande Fratello. Parlando con l'amica Zeudi Di Palma, la ballerina si è lasciata andare a uno sfogo circa la sua turbolenta storia d'amore in cui ha accusato il suo fidanzato di pensare solo a se stesso.

La verità di Shaila sul rapporto con Lorenzo

Domani, giovedì 27 febbraio 2025, in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, nella Casa più spiata d'Italia, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono resi protagonisti di un'accesa discussione per "colpa" di Chiara Cainelli. Nonostante la ballerina gli abbia spiegato e ribadito di non essere gelosa della concorrente trentina, il milanese ha continuato a lamentarsi con gli altri inquilini della sua fidanzata.

Delusa e destabilizzata dal comportamento assunto da Lorenzo, Shaila si è lasciata andare a un duro sfogo con Zeudi Di Palma. "Gli dà fastidio che ne ho parlato con voi, perché sono troppo onesta" ha sbottato la ballerina accusando il modello milanese di volerla far passare per quella che non è e di pensare solo a se stesso "È pesante. Il problema di Lorenzo è Lorenzo, esiste solo lui e il suo amor proprio. Il problema non è Chiara. La gelosia nasce se una persona non ti fa stare serena. Credo che il nostro rapporto sia partito male dall'inizio". A quanto pare la concorrente campana non è propriamente gelosa di Chiara, ma è infastidita delle attenzioni che il suo fidanzato riserva alla gieffina trentina.

La Gatta è ormai convinta che tutto stia diventando pesante e che Spolverato senta sempre il bisogno di ingigantire le situazioni. Shaila e Lorenzo riusciranno a chiarire questa divergenza oppure preferiranno farlo domani sera quando andrà in onda un’altra puntata condotta del reality show condotto da Alfonso Signorini?

Chiara sotto accusa

L'antipatia di Shaila Gatta e Chiara Cainelli nei confronti di Helena Prestes non accenna a placarsi, anzi. A poche ore dal nuovo appuntamento settimanale con il Grande Fratello, la fidanzata di Alfonso D'Apice si è lasciata andare a un commento grave sulla modella brasiliana, che non è passato inosservato ai telespettatori.

Confrontandosi con Shaila e Zeudi Di Palma sul famoso titolo di "regina" associato a Helena, Chiara ha pronunciato una frase davvero infelice che ha infastidito il pubblico e spiazzato anche le sue amiche. "Le regine finiscono sempre per essere ghigliottinate" ha dichiarato la trentina provocando la reazione dell'ex Miss Italia e della ballerina campana, che l'hanno rimproverata e invitata a ritrattare le sue parole. Gli autori prenderanno dei provvedimenti nei confronti della Cainelli?

Ricordiamo che proprio Chiara è al televoto per l'eliminazione insieme ad Amanda Lecciso, Helena Prestes, Shaila Gatta, Zeudi Di Palma e Maria Teresa Ruta. Il pubblico deciderà di punirla? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show, che andrà in onda domani giovedì 27 febbraio 2025 in prima serata su Canale 5.

