Grande Fratello, Lorenzo Spolverato accusa Shaila: "Lei è gelosa di Chiara, ecco perché si comporta così" (VIDEO)

Al GF, le tensioni tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta continuano ad aumentare e il modello milanese ha accusato l'ex velina di essere gelosa di Chiara Cainelli.

Non sembra esserci pace per gli Shailenzo, una delle coppie più chiacchierate di questa edizione del Grande Fratello. A detta del modello milanese, infatti, Shaila sarebbe gelosa di Chiara Cainelli. e ha affrontato la questione con l'ex corteggiatrice, accusando la fidanzata di non essere completamente sincera con lui e con Chiara.

GF, Shaila Gatta gelosa di Chiara Cainelli? L'accusa di Lorenzo Spolverato

Dopo aver tirato fuori la gelosia di Shaila nei confronti di Chiara durante una lite con l'ex velina, Lorenzo ha cercato un confronto con Chiara, provando a spiegare il suo punto di vista. Anche la ballerina nelle scorse ore ha raccontato a Chiara e Zeudi Di Palma cosa era accaduto con il modello, dichiarando di essere stanca dei suoi capricci infantili e delle sue accuse: "Ho precisato che se ci sono state gelosie nei tuoi confronti è perché ho pensato che voi (si riferisce a Chiara e Lorenzo ndr) fosse più compatibili rispetto a me e lui. Sono pensieri di una persona innamorata che collega delle cose. Ma lui facendo il tuo nome mi ha mancato di rispetto" ha raccontato Shaila a Chiara. La ballerina si è detta dispiaciuta anche perché si era legata molto a Cainelli e non desiderava che tra loro ci fossero incomprensioni.

Di tutt'altro avviso è invece Lorenzo Spolverato: il modello ha cercato Chiara per un confronto e le ha spiegato che secondo lui Shaila non è stata sincera e nutre una forte gelosia nei suoi confronti. "Lei nega l'evidenza, è gelosa di te e me lo ha anche detto". Spolverato ha anche chiesto a Chiara di raccontargli come Shaila avesse affrontato l'argomento con lei, perché convinto che con lui non sia stata davvero onesta. "Nega l'evidenza" ha ribadito ancora il modello.

Chiara ha sottolineato che durante il loro dialogo Shaila è parsa molto tranquilla e che la sua gelosia è di un diverso tipo: "Mi ha detto che non ha nulla contro di me, ma ha notato che hai delle attenzioni per gli amici. Lei non è gelosa di me, in quanto Chiara, ma degli spazi che mi dai. Ma lo dice che anche con altri è gelosa, perché non sei con lei, anche con Giglio le è capitato".

GF, Lorenzo e Shaila ai ferri corti: c'entra Chiara

Lorenzo però continua a sostenere che Shaila abbia mentito e non sia onesta nei confronti anche di Chiara: "Se ci fosse questa amicizia, questa fiducia, non uscirebbero queste cose". Ma Chiara ha continuato a difendere l'ex velina, sostenendo che in generale Shaila avverte la mancanza e le attenzioni di Spolverato e che non percepisce alcuna gelosia nei suoi confronti.

Il modello si è però infastidito e ha ribadito che se le sue attenzioni fossero state rivolte a Giglio o a Maria Teresa Ruta Shaila non si sarebbe infuriata così: "Mi faccio da parte, tanto lei con te sta bene e tu con lei anche. Il problema sono io e io ho creato l'amicizia con te, perciò, mi faccio da parte. Mi dispiace ma se dovesse capitare che state insieme, non vengo da voi. Perché altrimenti dico 'ho bisogno di te' e sembra che voglio te e non lei".

Lorenzo ha poi aggiunto che sentire Shaila criticare così una sua amica lo ha molto infastidito, perché lui non ha mai osato dire nulla contro le persone a cui vuole bene: "Questa cosa è nell'aria, la gente si fa domande. Basta, mi faccio da parte".

