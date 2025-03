Grande Fratello, retroscena su Shaila Gatta dopo la puntata: "Era nera ed è esplosa in lacrime"

News VIP

Shaila Gatta, nel corso dell'ultimo appuntamento con il Grande Fratello, andato in onda ieri, lunedì 24 marzo, è stata definitivamente eliminata scontrandosi al televoto con Helena Prestes. Nelle ultime ore, sono emersi dei retroscena sullo stato emotivo della ballerina, decisamente non dei migliori.

Ieri, lunedì 24 marzo 2025, è andata in onda la semifinale di questa lunga edizione del Grande Fratello. Trionfatrice assoluta della serata è stata Helena Prestes, che ha vinto tre televoti nel corso della diretta e si è aggiudicata il quarto posto da finalista dopo Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma.

Grande Fratello, retroscena sulla semifinale di ieri sera, "Shaila nera e in lacrime e litigio con Stefania Orlando"

Nell'ultimo scontro al televoto, la modella brasiliana ha vinto sull'acerrima nemica Shaila Gatta con percentuali, tra l'altro, nettamente superiori. La ballerina era forse convinta di battere Helena come già affermato più volte e forte del fatto che in un precedente televoto, aveva avuto la meglio sulla Prestes. Si può senz'altro dire che la serata per Shaila non è stata facile dovendo dire addio al sogno della finale insieme al suo fidanzato Spolverato e inoltre è stata anche sconfitta dalla sua più grande rivale nel reality. Nonostante la sua espressione tradisse un grande rammarico, l'ex velina è sembrata serena quando ai microfoni della trasmissione ha dichiarato:

"Sono felice perché esco a testa alta. Ormai manca una settimana e non li sopportavo più. Poi l’importante è quello che accade dopo e non è il gioco quello che conta davvero. Certo, mi sarebbe piaciuto sicuramente fare l’ultima settimana. Però sono libera dopo sei mesi e mezzo, vado dalla mia famiglia e tifo per Lollo."

Tuttavia, secondo indiscrezioni rivelate da Deianira Marzano, dietro le quinte la reazione sarebbe stata ben diversa. Un utente le avrebbe riferito che, appena spente le telecamere, Shaila sarebbe scoppiata in lacrime per l’eliminazione e per la separazione da Lorenzo Spolverato. Inoltre, avrebbe avuto un acceso confronto con alcune fan di Zeudi Di Palma che l’avrebbero insultata.

"Stamattina ho sentito ***, il ragazzo che lavora lì in redazione - si legge sul profilo della Marzano - Praticamente mi ha detto che Shaila ieri sera era nera, che davanti alle telecamere non l’ha dato a vedere ma dopo è esplosa in lacrime per Lorenzo e per aver perso contro Helena. E fuori ha litigato con alcune fan di Zeudi perché l’hanno insultata e lei ha risposto."

Amedeo Venza ha poi aggiunto un ulteriore retroscena: Shaila avrebbe avuto uno scontro anche con Stefania Orlando, un’ex concorrente del reality. Sembra dunque che l’uscita della ballerina non sia stata priva di tensioni, lasciando dietro di sé non solo un pizzico di amarezza, ma anche qualche polemica.

