Grande Fratello, Shaila Gatta sbotta dopo l'ennesimo rumor sulla sua vita amorosa: "Questo è il sesto con cui dicono che..."

L'ex gieffina Shaila Gatta ha deciso di smentire i rumors sulla sua vita amorosa, dopo l'ennesimo flirt che le è stato attribuito. Ecco cosa è successo!

Shaila Gatta si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social dopo l'ennesimo rumor sulla sua vita privata: l'ex concorrente del Grande Fratello, infatti, è tornata single dopo la fine della sua storia d'amore con Lorenzo Spolverato, conosciuto nella Casa del reality show di Canale 5. Tuttavia, da quando è terminata l'esperienza del reality, le sono stati attribuiti numerosi flirt: ecco come ha replicato all'ennesima fake news sulla sua vita sentimentale.

GF, Shaila Gatta sbotta sui social dopo l'ennesima fake news sulla sua vita privata

Dopo la fine della complessa relazione con Lorenzo Spolverato, il modello milanese che ha incontrato nella Casa del GF, a Shaila Gatta sono stati attribuiti diversi flirt. Stanca dei continui rumors sulla sua persona, l'ex velina di Striscia la Notizia ha deciso di replicare sui social, smentendo del tutto le fake news. In questi mesi dopo la fine dell'esperienza del GF, Shaila Gatta ha preferito restare single e concentrarsi su sé stessa: ha lanciato una linea di prodotti di skincare e non ha nascosto l'intenzione di tornare in programmi tv come Amici di Maria De Filippi, nel quale ha mosso i primi passi di danza.

Per l'ex velina, infatti, il periodo successivo al GF si è rivelato non facile, a causa della turbolenta fine della storia d'amore con Lorenzo Spolverato. Il loro amore è nato all'interno del GF, dopo una trasferta al Gran Hermano e, per tutta la durata del reality show, i due hanno vissuto in maniera non sempre serena il loro sentimento. Tra litigi, accuse di finzione e comportamenti tossici da ambo le parti, si è poi giunti alla Finale del programma. In quell'occasione, a Shaila - eliminata nel corso della semifinale - è stata data l'opportunità di poter rivedere Lorenzo e in diretta nazionale ha deciso di chiudere ogni rapporto con lui, lasciandolo spiazzato.

Dopo la fine del programma, sebbene i fan sperassero di vedere un ritorno di fiamma, entrambi hanno preferito mettere un punto alla loro storia e proseguire ognuno per la sua strada. Dopo una lunga chiacchierata chiarificatrice, sia Lorenzo sia Shaila hanno concordato che sarebbe stato molto meglio per entrambi non rivangare il passato e non darsi alcuna seconda chance. Da quel momento, all'ex velina sono stati attribuiti diversi flirt...

GF, Shaila Gatta e il flirt con il giocatore Michael Folorunsho: "Questo è il sesto che..."

A Shaila Gatta sono stati attribuiti diversi flirt nel corso degli ultimi mesi, tanto che l'ex velina si è trovata a rispondere in maniera ironica all'ultima fake news che le è stata attribuita. L'ex concorrente del GF, infatti, ha risposto ad alcune domande dei fan e quando uno di loro le ha riportato il nome del suo presunto nuovo amore, con la sua consueta ironia Shaila ha replicato a tono.

"Shaila dicono che sei fidanzata con un calciatore del Napoli (Michael Folorunsho ndr)" ha scritto una fan all'ex gieffina. Shaila ha immediatamente replicato:

"A detta di alcuni in una settimana ne avrò cambiati almeno sei. In un mese 24. Meno male che mi avvertono altrimenti perdo il conto"

In questo modo, Shaila ha smentito l'ennesimo flirt, dopo che le è stata attribuita anche una relazione con Folorunsho, giocatore del Napoli, squadra di cui è grande tifosa.

