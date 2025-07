Grande Fratello, Lorenzo Spolverato torna a parlare di Shaila Gatta: "Con lei è un capitolo chiuso"

News VIP

L'ex concorrente del GF Lorenzo Spolverato è tornato a parlare della relazione con Shaila Gatta, rivelando di non aver più intenzione di riaprire l'argomento e che la storia con l'ex è totalmente chiusa.

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono stati due dei concorrenti più chiacchierati di questa edizione del Grande Fratello: tra il modello e la ballerina di Amici è nata una travagliata storia d'amore che si è conclusa definitivamente la sera della finale del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. A distanza di mesi dalla fine del programma tv, l'ex gieffino è tornato a parlare della relazione con Shaila, rivelando che si tratta di un capitolo chiuso in maniera definitiva.

GF, Lorenzo Spolverato torna a parlare di Shaila Gatta: "Capitolo chiuso"

Nel corso dell'ultima edizione del GF sono nate diverse coppie, come quella degli Shailenzo, formata da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Il legame tra i due è stato caratterizzato da diversi litigi, anche molto accesi e - a detta di tanti fan e inquilini - piuttosto "teatrali", ma anche di una forte passione. Tuttavai, l'uscita di Shaila nel corso della semifinale ha portato a un cambiamento nelle dinamiche tra lei e il modello milanese: rientrata nella Casa nel corso della Finale, infatti, l'ex ballerina ha deciso di chiudere la sua relazione con Lorenzo, senza fornirgli troppe spiegazioni, ma adducendo la sua scelta all'aver "aperto gli occhi" su quanto fosse tossico il loro rapporto.

Questa decisione, presa e comunicata in diretta nazionale, ha spaccato i fan degli Shailenzo tra chi si è schierato dalla parte dell'ex gieffina e chi invece ha preso le parti di Spolverato. Quest'ultimo, pochi giorni dopo la fine del programma, ha comunicato ai followers di aver avuto un colloquio telefonico di quattro ore con Shaila, ma che entrambi hanno deciso che era meglio proseguire ognuno per la sua strada, perché l'ipotesi di tornare insieme era troppo complicata e dolorosa.

Nonostante tra i due non ci siano stati più contatti, di recente, Lorenzo Spolverato è tornato a parlare della relazione con Shaila Gatta, ma chiarendo ancora una volta che la storia con la ballerina è del tutto conclusa.

GF, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta: c'è possibilità di un ritorno di fiamma?

Nessuna possibilità di un ritorno di fiamma tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta: a confermarlo è stato l'ex concorrente del GF nel corso di una diretta su Instagram. Il modello è tornato a parlare del rapporto con l'ex velina, chiarendo però che tra loro è tutto finito e che non ha intenzione di tornare sui suoi passi:

"Riconfermo che la situazione con Shaila è chiusa definitivamente. Oggi sono deluso e la mia è una delusione fatta di tanti sentimenti, chi ha creduto nel nostro percorso ha diritto di sapere qualcosa in più"

Lorenzo ha parlato di una forte delusione per il comportamento di Shaila nei suoi confronti e per le speranze disattese di poter intraprendere una storia con l'ex velina anche al di fuori della Casa. Il modello ha anche chiesto ai fan di non chiedergli più di lei, né di menzionare eventuali regali indirizzati alla coppia Shailenzo, che non esiste più:

"Vi chiedo di evitare di parlare di lei, non è un obbligo, perché non decido io e non metto delle regole, ma in questo modo mi aiutereste ad andare avanti. Le cose che mandate sono molto carine, ma non mi aiutano. Risparmiate i soldi, avete già fatto abbastanza e credo che questi soldi possiate tenerveli in tasca. Sono cose che, per quanto mi riguarda, finiscono tutte in una box sotto al letto. Voi risparmiate soldi e io risparmio salute. Non c'è più un noi, rimane un ricordo molto bello, ma pur sempre un ricordo passato"

