Grande Fratello, Shaila Gatta sbotta contro gli altri inquilini: "Nullafacenti, viziati. Nessuno di loro pulisce"

Infastidita dalla mancanza di collaborazione nelle pulizie al GF, Shaila Gatta si è lasciata andare a un duro sfogo contro gli altri gieffini. Ecco cosa è successo!

Per Shaila Gatta non sembrano essere giorni facili nella Casa del Grande Fratello. Dopo la delusione per il mancato ingresso nella rosa dei finalisti, infatti, l'ex velina si è lasciata andare a un lungo sfogo con Lorenzo Spolverato su un'altra questione che l'ha infastidita molto: la mancanza di collaborazione nelle pulizie in casa da parte degli altri inquilini.

GF, Shaila Gatta sbotta infastidita: "Nessuno che pulisce, sono tutti viziati e nullafacenti"

Nella serata di martedì 11 marzo, Shaila si è lasciata andare a un lungo sfogo con Lorenzo Spolverato contro gli altri inquilini del reality show: la ballerina ha infatti lamentato la totale mancanza di collaborazione nelle pulizie da parte dei gieffini e si è ritrovata a pulire da sola, senza che nessuno avesse mosso un dito per aiutarla a sistemare le stanze della casa. "Sono stufa, qua nessuno si è degnato di alzarsi e fare mezza mossa. Questi sono tutti nullafacenti viziati, che schifo" ha sbottato infastidita Shaila, mentre puliva.

L'ex velina ha proseguito il suo sfogo anche successivamente, in giardino, parlando con Lorenzo Spolverato e lamentandosi che non è la prima volta che si ritrova a pulire la casa da sola, senza l'aiuto di nessuno: "Faccio tutto io, nessuno pulisce o si prende il disturbo di fare qualcosa, in una casa dove viviamo in 11 poi. Hanno sempre una scusa, o devono fare una cosa o un'altra".

Della mancanza di pulizie nella Casa si era lamentato in passato anche Luca Calvani che, come Shaila, aveva sottolineato che i gieffini non si impegnavano minimamente nel mantenere la casa pulita e che questo comportamento non era accettabile da persone che avevano quasi tutte più di 20 anni. Sul web, anche molti utenti si sono detti d'accordo con la ballerina, schierandosi a suo favore, mentre altri hanno sottolineato che altre volte è stata Helena a pulire, senza che nessuno l'aiutasse ma non si era mai lamentata e che tra i primi "nullafacenti" c'erano proprio Lorenzo Spolverato e Chiara Cainelli.

GF, Shaila delusa dalla mancata nomination in Finale: lo sfogo con Zeudi

Lunedì, 10 marzo, Zeudi Di Palma è stata eletta terza finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini, scalzando Shaila Gatta e Maria Vittoria Minghetti con il 49% dei voti. Nonostante Shaila si sia detta felice per l'amica, con Zeudi si è lamentata dei risultati del televoto, dichiarando che a sfavorirla è stata la sua relazione con il modello milanese:

"C’è una parte di me molto delusa, una che è triste, una che sta anche rosicando. Ho sentito un po’ un gelo dentro. Ho sempre assecondato Lorenzo. Lui si è permesso tutto e io mi sono limitata. Sta coppia è un po’ per me un’arma a doppio taglio. Sì ok gli Shailenzo, ma io sono Shaila!"

Anche l'ex Miss Italia si è detta d'accordo sull'analisi della ballerina, dichiarando che mettere al primo posto Lorenzo l'ha fortemente penalizzata e che da sola potrà sicuramente far conoscere meglio le sue sfaccettature e tutto ciò che non ha saputo ancora mostrare al pubblico.

