Grande Fratello, Shaila Gatta contro Lorenzo Spolverato: "Tu sei in finale e io no! La coppia ha sfavorito me"

Tensione alle stelle tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. Tra i due concorrenti è calato il gelo, quando la ballerina ha iniziato ad avere dei dubbi sul motivo per cui non è stata eletta terza finalista al posto di Zeudi Di Palma.

Il risultato dell'ultimo televoto, che ha visto trionfare Zeudi Di Palma come finalista, ha deluso e demoralizzato Shaila Gatta. Ancora infastidita, la giovane ballerina campana ha fatto un bilancio della sua avventura nella Casa e, dopo essersi sfogata con le sue amiche, ha deciso di confrontarsi con Lorenzo Spolverato.

Il duro sfogo di Shaila

Manca davvero poco alla finale del Grande Fratello, che andrà in onda il prossimo lunedì 31 marzo 2025 in prima serata su Canale 5. Al momento, gli unici finalisti sono Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. La vittoria dell'ex Miss Italia ha fatto storcere il naso alla veterana Shaila Gatta, che non ha nascosto la sua delusione.

Parlando con le sue amiche, Shaila ha rivelato a Zeudi di aver gioito molto per la sua vittoria come finalista, ma allo stesso tempo di esserci rimasta male per come siano andate le cose in quanto sperava di poter raggiungere questo traguardo così importante. La ballerina campana ha ammesso di non essere riuscita a far emergere il suo lato più divertente e spensierato e che ad averglielo impedito è stato il fatto di aver investito tutto il suo tempo e le sue energie nella storia d'amore con Lorenzo:

C’è una parte di me molto delusa, una che è triste, una che sta anche rosicando. Ho sentito un po’ un gelo dentro. Ho sempre assecondato Lorenzo. Lui si è permesso tutto e io mi sono limitata. Sta coppia è un po’ per me un’arma a doppio taglio. Sì ok gli Shailenzo, ma io sono Shaila! Anche se manca poco alla fine del programma voglio cambiare. Ho paura di sentirmi solo la fidanzata di Lorenzo Spolverato, quando io solo Shaila Gatta, una ragazza che si è fatta da sola. Qui dentro mi sono sentita in ombra di lui ed è un po’ una squalifica.

Dopo aver ascoltato attentamente lo sfogo di Shaila, Zeudi ha deciso di vuotare il sacco e rivelare il suo pensiero sulla scelta del pubblico. Secondo l'ex Miss Italia, la ballerina ha dedicato troppo tempo a Lorenzo e questo l'ha penalizzata, al contrario suo che in pochi mesi è riuscita a farsi conoscere in tutte le sue sfaccettature. "Io credo che tu possa dare di più da sola" ha dichiarato la Di Palma invitando l'amica a pensare solo a se stessa. L'ex velina di Striscia la Notizia deciderà di seguire i consigli della sua amica?

Gelo tra Shaila e Lorenzo

Dopo essersi sfogata con Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli, Shaila Gatta ha deciso di confrontarsi con Lorenzo Spolverato. Ripensando all'ultima puntata del Grande Fratello, la ballerina ha spiegato al modello milanese di essersi resa conto di aver commesso tanti errori nel corso di questi mesi che l'hanno penalizzata: avrebbe dovuto dedicare del tempo non solo a lui e alla loro storia, ma anche a sé stessa.

"Mi sono prestata più a comprendere te. Questa coppia ti ha portato in finale, la cosa ha premiato te, ma ha sfavorito me, tu ci sei e io no. Non sono arrabbiata con te, ma è giusto che io viva più me stessa" ha ammesso la concorrente campana provocando la reazione immediata del ragazzo, che ha cercato di rassicurarla "Penso che tu al pubblico sia arrivata". A proposito della finale, Lorenzo ha ribadito il suo pensiero. Tra tutte le donne della Casa, Shaila meritava la finale più di tutte soprattutto perché, con sincerità, tenacia ed entusiasmo, ha affrontato al meglio ogni dinamica del gioco: "Sono felice per Zeudi, ma ti saresti meritata tu quel posto lì". La ballerina si è detta fiduciosa, ma non è riuscita a trattenere le lacrime. Riuscirà a ritrovare le energie per affrontare al meglio queste ultime settimane al Gf?

Ricordiamo che mancano solo quattro puntate alla finale del reality show condotto da Alfonso Signorini. Tre i finalisti (Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma) e ancora tanti i concorrenti in corsa per la vittoria: Luca Giglioli (Giglio), Tommaso Franchi, Mariavittoria Minghetti, Stefania Orlando, Chiara Cainelli, Helena Prestes, Javier Martinez e Shaila Gatta. L'appuntamento è per domani, giovedì 13 marzo 2025 in prima serata su Canale 5.

